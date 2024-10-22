Вступ України до НАТО стає дедалі реалістичнішим: позиція Франції незмінна

У Франції вважають, що рішення про запрошення України до НАТО багато в чому залежить від уряду США. Однак, як пояснює міністр оборони Себастьян Лекорню, Париж принципово відкритий для приєднання, пише Latribune.

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Він наголосив: «Все залежить від того, який президент буде у Білому домі. У Франції ми, в принципі, нічого не маємо проти. Але ми також маємо бути інноваційними. Незважаючи на можливе припинення вогню, немає гарантії, що росія знову не нападе на Україну. Тому необхідно знайти засоби для тривалого миру».

Президент США Байден заявив, що запрошення до НАТО має відбутися до закінчення його терміну повноважень у грудні, тоді як остаточне членство буде реалістичним не раніше, ніж після закінчення війни.

Лекорню також прокоментував представлений президентом Володимиром Зеленським план перемоги. Деякі аспекти є цікавими та заслуговують на додаткову увагу.

«Наша мета — допомогти Україні сісти за стіл переговорів зі сприятливим балансом сил», — сказав він.

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За словами французького міністра, центральним залишається питання: «Які гарантії безпеки ми можемо запропонувати Україні? Звичайно, це буде членство в НАТО, але ми також можемо зробити все можливе, щоб допомогти Україні створити сильну армію, яка зможе стримувати росію в довгостроковій перспективі».

Раніше «ФАКТИ» писали, що генсек НАТО Марк Рютте не бачить умов для швидкого прийняття України до Альянсу.

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