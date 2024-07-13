Експерт назвав «неочікувану річ», яку приніс саміт НАТО: про що йдеться та до чого тут Китай

Шлях нашої країни до НАТО розпочався пізніше, ніж в інших держав Європи. Ювілейний 75-річний саміт Альянсу, який пройшов у Вашингтоні, так і не приніс Україні довгоочікуваного запрошення. Хоча риторика про членство нашої держави в Північноатлантичному блоці цього разу звучала виразніше, вона так і не набула чітких горизонтів. Проте ця подія принесла абсолютно неочікувану річ, на яку звернув увагу аналітик, а нині військовослужбовець Віктор Андрусів.

ВІДЕО ДНЯ

«Саміт НАТО приніс абсолютно неочікувану річ. І це не перспектива нашого членства, не підтримка ППО чи інші „цукерки“ замість практичних рішень. Повним шоком стало засудження дій Китаю за підтримку рф», — написав він у своєму телеграм-каналі.

За його словами, «наїзд» на Китай саме військовою організацією — це щось абсолютно нове.

«Звісно, що питання підтримки китайцями путіна не вперше підіймається. Тертя між Заходом і Китаєм вже набирають практичних вимірів. Наприклад, жорстке оподаткування китайських електрокарів в ЄС, до 40%. Але таких прямих звинувачень на військовому рівні ще не було. І це принципово міняє багато що», — вважає він.

РЕКЛАМА

По-перше, на його думку, Захід нарешті серйозно почав сприймати ці антизахідні блоки та риторики.

«Раніше на них дивились як на спробу щось виторгувати. Але тепер „коаліція ображених“ стала для Заходу реальною загрозою», — написав Андрусів.

РЕКЛАМА

По-друге, експерт називає публічне засудження Китаю відвертою конфронтацією.

«Істерика китайців з цього приводу тільки доводить всю серйозність ситуації», — додав він.

На його думку, щоби піти на такий крок, Захід мав остаточно визначитись з китайським питанням.

РЕКЛАМА

«Так, на Заході довго запрягають, але коли запряжуть — то їдуть. Тож вони поїхали. І конфронтація набиратиме обертів. І скоріше за все набиратиме форми Холодної війни. Ми з вами стоїмо на порозі опускання нової Залізної завіси. Це дуже і дуже хороші новини для нас. Нарешті союз Китаю та рф зазнає практичного випробування на живучість. Зараз настане період визначеності для багатьох держав, які вирішили грати на два фронти», — прогнозує Андрусів й додає, що це точно «не буде швидко, але буде незворотно».

Він називає такий розвиток подій для НАТО чудовим сценарієм, й пояснює, чому.

«Адже цей блок і є породженням Холодної війни. Нова — надає блоку додаткового смислу для існування. А в чому вигоди для нас? Опускання Залізної завіси змусить вибрати, хто з ким. Завіса може серйозно придавити пальці, якимось Індіям, Бразиліям та навіть Угорщинам. Більше того, опускання завіси робить нас Західною Німеччиною, яку, до речі, прийняли в НАТО в 1955, незважаючи на поділ і загрозу», — пояснив Андрусів.

На його думку, на третій рік війни Захід почав визнавати нову реальність і неможливість відновити статус-кво без рішучих дій.

«Опускання завіси прискорить холодний мир на зміну гарячої війни. Ще один з бонусів цього сценарію — він дуже відповідає логіці Трампа. Тож його прихід тільки посилить політику нової залізної завіси», — вважає Андрусів.

Нагадаємо, Зеленський у Вашингтоні під час саміту НАТО емоційно прокоментував атаку росії на «Охматдит».

160

Читайте нас у Facebook