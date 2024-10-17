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Допомагати будуть, приймати — ні: генсек НАТО не бачить умов для швидкого прийняття України до Альянсу

17:51 17 жовтня 2024
Україна-НАТО

Новий Генеральний секретар НАТО Марк Рютте обережно відреагував на прохання президента України Володимира Зеленського про швидке запрошення його країни до вступу в Альянс. Після тижнів секретності Зеленський вперше публічно представив свій «план перемоги» з п'яти пунктів для завершення війни з росією. Центральне місце в ньому займає швидке запрошення приєднатися до західного військового альянсу НАТО, пише n-tv.

Звичайно, план є «сильним сигналом від Зеленського», сказав Марк Рютте.

«Це не означає, що я можу сказати тут, що я підтримую весь план, — пояснив він. — Це було б дещо складно, оскільки є багато моментів, які нам потрібно прояснити».

Марк Рютте послався на рішення, прийняті на нещодавньому саміті НАТО у Вашингтоні. Було ще раз підкреслено, що офіційне запрошення до вступу може бути надіслано лише за умови згоди всіх членів Альянсу та виконання всіх умов вступу. До них відносяться реформи у сферах демократії, економіки та безпеки.

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Водночас Рютте наголосив, що Україну потрібно зміцнювати. Україна повинна бути «в найкращій можливій позиції», якщо уряд у Києві одного дня вирішить розпочати переговори про припинення цієї війни. Марк Рютте вважає, що країни Альянсу виконують свої обіцянки щодо військової допомоги Україні, яка зазнала нападу з боку росії.

«Сьогодні я можу оголосити, що союзники по НАТО пообіцяли надати Україні військову підтримку в розмірі 20,9 мільярда євро в першій половині 2024 року», — сказав Рютте незадовго до початку дводенної зустрічі міністрів оборони в Брюсселі.

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Він додав, що союзники також добре виконують свої зобов'язання до кінця року. Марк Рютте мав на увазі річну ціль, узгоджену на саміті НАТО у Вашингтоні влітку. Він передбачає надання Україні військової допомоги на загальну суму щонайменше 40 мільярдів євро, як і в 2023 році.

НАТО змушене тримати в таємниці розподіл загальної суми в 20,9 мільярда євро за країнами-членами через опозицію з боку союзників. Згідно з інформацією в колах Альянсу, США і Німеччина знову були найбільшими донорами в абсолютному вираженні в першому півріччі. Відповідно, США взяли на себе зобов'язання щодо підтримки на загальну суму близько 7,7 мільярда євро за шість місяців, в той час як Німеччина надала 3,5 мільярда євро.

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Зокрема, північно- та східноєвропейські країни НАТО неодноразово вказували на те, що підтримка, яка надається, повинна розглядатися у співвідношенні з економічною потужністю. Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон зазначив, що група з восьми північних і балтійських країн зараз перевищує Німеччину за обсягом зобов'язань щодо військової допомоги.

Проте такі країни, як Франція, Італія і Іспанія, перебувають у центрі внутрішньої критики НАТО. Досі вони витрачали лише порівняно невелику частку своєї економічної потужності на військову підтримку України.

Раніше «ФАКТИ» писали, що НАТО вперше з 1997 року переглядає відносини з росією. Але поки наші партнери вагаються, у війну вступила КНДР, яка допомагає росії не тільки піхотою, ракетами та снарядами, а й технікою.

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