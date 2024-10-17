Допомагати будуть, приймати — ні: генсек НАТО не бачить умов для швидкого прийняття України до Альянсу

Новий Генеральний секретар НАТО Марк Рютте обережно відреагував на прохання президента України Володимира Зеленського про швидке запрошення його країни до вступу в Альянс. Після тижнів секретності Зеленський вперше публічно представив свій «план перемоги» з п'яти пунктів для завершення війни з росією. Центральне місце в ньому займає швидке запрошення приєднатися до західного військового альянсу НАТО, пише n-tv.

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Звичайно, план є «сильним сигналом від Зеленського», сказав Марк Рютте.

«Це не означає, що я можу сказати тут, що я підтримую весь план, — пояснив він. — Це було б дещо складно, оскільки є багато моментів, які нам потрібно прояснити».

Марк Рютте послався на рішення, прийняті на нещодавньому саміті НАТО у Вашингтоні. Було ще раз підкреслено, що офіційне запрошення до вступу може бути надіслано лише за умови згоди всіх членів Альянсу та виконання всіх умов вступу. До них відносяться реформи у сферах демократії, економіки та безпеки.

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Водночас Рютте наголосив, що Україну потрібно зміцнювати. Україна повинна бути «в найкращій можливій позиції», якщо уряд у Києві одного дня вирішить розпочати переговори про припинення цієї війни. Марк Рютте вважає, що країни Альянсу виконують свої обіцянки щодо військової допомоги Україні, яка зазнала нападу з боку росії.

«Сьогодні я можу оголосити, що союзники по НАТО пообіцяли надати Україні військову підтримку в розмірі 20,9 мільярда євро в першій половині 2024 року», — сказав Рютте незадовго до початку дводенної зустрічі міністрів оборони в Брюсселі.

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Він додав, що союзники також добре виконують свої зобов'язання до кінця року. Марк Рютте мав на увазі річну ціль, узгоджену на саміті НАТО у Вашингтоні влітку. Він передбачає надання Україні військової допомоги на загальну суму щонайменше 40 мільярдів євро, як і в 2023 році.

НАТО змушене тримати в таємниці розподіл загальної суми в 20,9 мільярда євро за країнами-членами через опозицію з боку союзників. Згідно з інформацією в колах Альянсу, США і Німеччина знову були найбільшими донорами в абсолютному вираженні в першому півріччі. Відповідно, США взяли на себе зобов'язання щодо підтримки на загальну суму близько 7,7 мільярда євро за шість місяців, в той час як Німеччина надала 3,5 мільярда євро.

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Зокрема, північно- та східноєвропейські країни НАТО неодноразово вказували на те, що підтримка, яка надається, повинна розглядатися у співвідношенні з економічною потужністю. Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон зазначив, що група з восьми північних і балтійських країн зараз перевищує Німеччину за обсягом зобов'язань щодо військової допомоги.

Проте такі країни, як Франція, Італія і Іспанія, перебувають у центрі внутрішньої критики НАТО. Досі вони витрачали лише порівняно невелику частку своєї економічної потужності на військову підтримку України.

Раніше «ФАКТИ» писали, що НАТО вперше з 1997 року переглядає відносини з росією. Але поки наші партнери вагаються, у війну вступила КНДР, яка допомагає росії не тільки піхотою, ракетами та снарядами, а й технікою.

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