Голову Миколаївської МСЕК видала квартира: на чому прокололася чиновниця?

Затримання голови Миколаївської МСЕК Віри Бєлякової, у якої СБУ знайшло 450 тисяч доларів, а у її сина — російський паспорт, могло стати результатом помічених у декларації чиновниці дивностей. Зокрема, йдеться про купівлю нерухомості, на яку в чиновниці офіційно не могло бути грошей.

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Такий висновок можна зробити при вивченні її електронної декларації за 2023 рік. Згідно з нею, у травні 2023 року вона купила в Одесі квартиру площею 46 квадратних метрів майже за 1,4 млн грн. При цьому офіційні доходи Віри Бєлякової не дозволяли їй зробити таку серйозну покупку.

Так, у декларації за 2022 рік голова Миколаївської МСЕК вказала загальний дохід у 510 тисяч 679 гривень і жодних накопичень готівкою офіційно не мала. Дохід за 2023 рік становив 518 028 гривень, тобто навіть якщо додати їх до колишньої суми, необхідних 1,4 млн грн на купівлю житла все одно не набирається. Не брала Віра Бєлякова йкредит, який міг би пояснити походження офіційно бракуючих їй для купівлі грошей.

Таким чином, купівля в Одесі квартири у травні 2023 року за 1,4 млн грн Вірі Бєляковій офіційно була просто не по кишені. Проте покупку вона зробила.

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Нагадаємо, операція у Миколаєві стала вже другим затриманням голови обласної МСЕК в Україні. Під час першої у керівника Хмельницького обласної МСЕК та її сина було знайдено 6 млн дол. готівкою.

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