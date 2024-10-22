До тисячі кілометрів: які ракети могла б надавати Україні Південна Корея

Зараз створюється нове підґрунтя для співробітництва України та Південної Кореї на тлі підтримки КНДР росії. Про це заявив військовий експерт, директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих у коментарі Espreso.tv.

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«Для Південної Кореї дуже цінним є те, що частина з того особового складу, який міг перти на неї, не може бути залучений на цьому етапі, — пояснює Рябих. — Оскільки братиме участь у тому, що називається російською агресією проти України. Південна Корея зацікавлена в тому, щоб ті, хто отримає цей досвід ведення бойових дій, не повернулися назад. Зараз відкриваються нові умови, щоб Південна Корея детальніше могла залучатися до підтримки України».

Зокрема, додав експерт, мова йде про далекобійне озброєння:

«Нам могли б передавати ті ж далекобійні засоби, яких у Південній Кореї виробляється достатньо велика номенклатура й достатньо велика кількість. Є два типи балістичних ракет у двох ітераціях, зокрема, з різними дальностями — від 120 кілометрів і аж до тисячі кілометрів. Також від 150 кілограмів і аж до тонни. У Південної Кореї є гарні крилаті ракети, мова йде про таку ракету, як KTSSM-II, — це, можна говорити, аналог ATACMS. Польща закуповує велику кількість корейських систем K239 Chunmoo — це якраз є таким собі аналогом Himars, з яких запускаються ці ракети».

Раніше експерт розповідав про дозвіл завдавати ударів по військових аеродромах росії ракетами ATACMS.

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