Запечені яблука з корицею: корисний десерт для стрункої талії

Запечені яблука з корицею та медом — простий, але смачний десерт, ідеальний для холодних днів. Ця страва пропонує поєднання смаків, які порадують ваші смакові рецептори та наповнять будинок привабливим ароматом, пише кулінарний сайт Retete.

ВІДЕО ДНЯ

Інгредієнти: 4 яблука

4 ложки меду

1 чайна ложка кориці

2 столові ложки волоських горіхів (за бажання)

1 чайна ложка цукрової пудри (для прикраси)

Спосіб приготування:

Почніть з того, що яблука добре вимийте і обсушіть. Обережно зріжте частину шкірки з верхньої частини яблук, щоб кориця краще ввібралася. Обережно видаліть серцевину яблук, але не проткніть їх.

РЕКЛАМА

Викладіть яблука у форму для запікання. Якщо ви використовуєте сковорідку з антипригарним покриттям, змащувати її не потрібно, але для інших типів сковорідок використовуйте папір для випічки. Залийте кожне яблуко ложкою меду, регулюючи кількість відповідно до ваших уподобань.

Зверху яблука посипте корицею за смаком.

РЕКЛАМА

При бажанні можна додати всередину яблук подрібнені волоські горіхи.

Запікайте яблука в попередньо розігрітій до 180−190 градусів духовці близько 20 хвилин. Періодично перевіряйте, оскільки час запікання може змінюватися в залежності від сорту та розміру яблук.

РЕКЛАМА

Перед подачею запечені яблука посипте цукровою пудрою.

Нагадаємо рецепт запечених яблук з шоколадно-горіховою начинкою, яким поділився відомий кулінар Марко Черветті.

10

Читайте нас у Facebook