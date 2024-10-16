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Як зберегти врожай капусти до весни: чотири правила

10:24 16 жовтня 2024
Капуста

Для городників вкрай важливим є не лише вирощування гарного врожаю, але й вміння зберегти його якнайдовше. Різні овочі та фрукти потребують для цього різного підходу. Наприклад, за одним з «народних» методів, перед закладанням на зимове зберiгання червоних буряків їх радять «викупати» в соляному розчинi.

Наразі на вулиці жовтень, невдовзі синоптики обіцяють заморозки на грунті та у повітрі, а це означає, що прийшов час збирати середньостиглі та пізні сорти капусти. Зазвичай її починають збирати у вересні і закінчують наприкінці жовтня. Хоч ця культура і витримує температуру до 5 градусів мороза, не потрібно чекати, коли на вулиці зовсім похолодає.

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Головне правило при зберіганні капусти, як пише видання «На пенсії», це — зберігання врожаю у приміщенні, де немає підвищеної вологи — інакше качани згниють.

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Отже, для зберігання врожаю капусти до весни чи навіть літа, дачникам радять:

  • Збирайти качани в суху погоду і акуратно знімати верхнє листя.
  • Забезпечити повне висихання качанів, щоб уникнути зайвої вологості.
  • Упакувати кожен качан у паперову серветку або м’який папір, а потім обернути плівкою.
  • Зберігати капусту в упаковці в льоху або на балконі.

Папір, в який загорнуто качан, вбиратиме надлишок конденсату, а плівка захистить овоч від пересихання.

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Раніше досвідчені городники розповідали, чому тріскаються качани капусти, та як цього уникнути.

Фото Pixabay

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