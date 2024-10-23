Може захистити свою родину: мережа накинулась на чоловіка Ілони Гвоздьової

Популярна танцівниця та хореограф Ілона Гвоздьова знову потрапила під жорстку критику. На своїй сторінці у соціальній мережі Ілона виклала світлини разом з чоловіком у день його народження. За словами танцівниці, вона подарувала йому поїздку на улюблену рибалку, бо її чоловік більш за все полюбляє спокій.

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«В цьому весь мій чоловік! — підписала вона світлини, на яких він стоїть біля озера. — Він обожнює природу, тишу, спокій, риболовлю, збирання грибів, і це прекрасно!

Інколи я навіть уявити не можу, як саме ми зійшлися та прожили 15 років, бо часом ми геть різні люди, з різними поглядами, оточенням та енергетикою, але, з іншого боку, напевно, це і є міцним кільцем, і саме тому кожен раз ми відкриваємо один в одному щось нове! З нами точно не засумуєш.

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Тож, мій любий, я хочу побажати тобі міцного здоровʼя, пізнання себе, усвідомлення своїх бажань і їх здійснення! Кохаю".

Але такі слова та світлини викликали обурення у підписниць, які зауважили, що зараз не час викладати такі фото, коли їх чоловіки воюють у лавах ЗСУ.



«Молодий, здоровий чоловік! — написали у коментарях. — Може долучитися до лав і захистити свою родину!»

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«Рада за вас і вашу позицію! — відповіла Ілона. — Кожен з нас захищає її у свій спосіб».

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«Хлопці з ЗСУ також полюбляють тишу, але кинули своє хобі, та захищають жінок і дітей», — обурилися підписники.

«Напевне, в цьому і є секрет щастя, коли наче різні, але такі близькі, — розмірковували шанувальники. — Головне, що пазл співпав, як я завжди говорю. Кайфуйте і будьте щасливі».

Раніше мережу обурили еротичні фото танцівниці.

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