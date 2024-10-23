Картопляні вареники з сиром: ситно та апетитно

Вареники з сиром - це традиційне і ситне блюдо, яке ідеально підходить для обіду або вечері. М’яке картопляне тісто, начинене пікантним сиром, перетворює цей рецепт на страву, яку можна подавати з маслом або зі сметаною. Цей рецепт простий у виконанні, і в результаті ви отримаєте смачне блюдо, яке сподобається всій родині, пише кулінарний сайт Retete.

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Інгредієнти: 150 мл молока

2 яйця

3 склянки борошна

0,5 чайної ложки солі

Вершкове масло за смаком Для начинки: 500 г картоплі

200 г тертого сиру

1 яйце

3 ложки вершків

Щіпка солі

Спосіб приготування:

Приготуйте тісто. Спочатку поставте молоко в морозилку на 10 хвилин, щоб воно було дуже холодним. Далі просійте борошно у велику миску і зробіть поглиблення в середині. Збийте яйця і змішайте їх з холодним молоком і дрібкою солі. Поступово вливаємо цей склад у борошно, безперервно перемішуючи, поки не вийде однорідне тісто. Загорніть тісто в харчову плівку і дайте йому відпочити 30 хвилин.

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Приготуйте картопляну начинку. Картоплю очистіть і відваріть до м'якості. Після того, як вона трохи охолоне, розімніть її або пропустіть через кухонний комбайн. Додати сіль, тертий сир, яйце і вершки. Добре перемішайте до отримання однорідної маси.

Сформувати вареники. Відпочиле тісто розкачайте в тонкий лист товщиною близько 1,5 мм. Круглою формою або склянкою виріжте кружечки діаметром 5−6 см. На середину кожного кружечка тіста викласти по ложці картопляно-сирної начинки. Згорнути тісто і щільно закріпити краї, сформувавши візерунок «коса», щоб начинка не вилізла під час приготування.

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Відварити вареники. Наповніть велику каструлю водою і доведіть до кипіння. Посолити воду. Коли вода закипить, акуратно додайте вареники. Варіть їх близько 8 хвилин, поки вони не спливуть на поверхню. Виймаємо їх шумівкою і складаємо в глибоку миску.

Після того, як вареники будуть готові, додайте кілька шматочків вершкового масла, щоб надати їм додаткового смаку. При подачі можна додати вершки або будь-який соус на ваш смак.

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