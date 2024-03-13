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Вареники з сиром на парі за рецептом Лізи Глинської: «наше, рідненьке»

12:04 13 березня 2024
Вареники з сиром на пару

Як стверджують відомі кулінари, в Україні на Масницю готували не млинці, а саме вареники. Своїм рецептом цієї страви ділится й Ліза Глинська.

На своїй сторінці у соцмережах кулінарка розповіла, як приготувати парові вареники з сиром. «В деяких регіонах України останній тиждень перед Великим постом називався „Сиропуст“, в більшості місць тиждень розпочинали саме з вареників з сиром, які томили в печі зі сметаною, готували млинці, налисники з сиром, сирники. М"ясні страви вже не їли, поступово готуючись до посту, у раціоні переважали молочні продукти, особливо сир, яйця та масло», — пише Ліза Глинська.

Вона додає, що страви на Масний тиждень відрізнялись в залежності від регіону. Так, для Правобережної України традиційними були вареники з сиром, а млинці готували переважно на Слобожанщині.

Інгредієнти:

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Тісто:

  • 250 мл кефіру;
  • 5 г харчової соди;
  • 20 мл рафінованої соняшникової олії;
  • 2 г солі;
  • 10 г цукру;
  • 330 г борошна.

Сирна начинка

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  • 350 г сиру 5 — 9%;
  • 50 г яйця;
  • 15 г цукру;
  • 1 г солі;
  • Ванільний цукор.

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Приготування:

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  • В мисці змішуємо: кефір, сіль, цукор, соду та додаємо борошно. Перемішуємо.
  • Додаємо рослинну олію, замішуємо тісто та залишаємо під плівкою при кімнатній температурі на 15−20 хвилин.
  • Змащуємо стіл, руки, тісто олією, та формуємо кульки вагою по 30 г.
  • Змішуємо усі інгредієнти для сирної начинки.
  • Легенько розкачуємо їх у невеликі коржики, кладемо сирну начинку та зліплюємо краї.
  • Змащуємо дно вареника олією і кладемо на сито або в пароварку.
  • Готуємо на парі під кришкою — 5,6 хвилин.
  • Готові вареники можна змастити розтопленим вершковим маслом та подавати зі сметаною.

Ексклюзивний матеріал до Масляної, яка триватиме до 17 березня, «Масниця: традиційні стародавні рецепти на сучасний лад», читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото Лізи Глинської

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