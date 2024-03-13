Вареники з сиром на парі за рецептом Лізи Глинської: «наше, рідненьке»
Як стверджують відомі кулінари, в Україні на Масницю готували не млинці, а саме вареники. Своїм рецептом цієї страви ділится й Ліза Глинська.
На своїй сторінці у соцмережах кулінарка розповіла, як приготувати парові вареники з сиром. «В деяких регіонах України останній тиждень перед Великим постом називався „Сиропуст“, в більшості місць тиждень розпочинали саме з вареників з сиром, які томили в печі зі сметаною, готували млинці, налисники з сиром, сирники. М"ясні страви вже не їли, поступово готуючись до посту, у раціоні переважали молочні продукти, особливо сир, яйця та масло», — пише Ліза Глинська.
Вона додає, що страви на Масний тиждень відрізнялись в залежності від регіону. Так, для Правобережної України традиційними були вареники з сиром, а млинці готували переважно на Слобожанщині.
Інгредієнти:
Тісто:
- 250 мл кефіру;
- 5 г харчової соди;
- 20 мл рафінованої соняшникової олії;
- 2 г солі;
- 10 г цукру;
- 330 г борошна.
Сирна начинка
- 350 г сиру 5 — 9%;
- 50 г яйця;
- 15 г цукру;
- 1 г солі;
- Ванільний цукор.
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Приготування:
- В мисці змішуємо: кефір, сіль, цукор, соду та додаємо борошно. Перемішуємо.
- Додаємо рослинну олію, замішуємо тісто та залишаємо під плівкою при кімнатній температурі на 15−20 хвилин.
- Змащуємо стіл, руки, тісто олією, та формуємо кульки вагою по 30 г.
- Змішуємо усі інгредієнти для сирної начинки.
- Легенько розкачуємо їх у невеликі коржики, кладемо сирну начинку та зліплюємо краї.
- Змащуємо дно вареника олією і кладемо на сито або в пароварку.
- Готуємо на парі під кришкою — 5,6 хвилин.
- Готові вареники можна змастити розтопленим вершковим маслом та подавати зі сметаною.
Ексклюзивний матеріал до Масляної, яка триватиме до 17 березня, «Масниця: традиційні стародавні рецепти на сучасний лад», читайте на сайті «ФАКТІВ».
Фото Лізи Глинської105
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