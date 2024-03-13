Вареники з сиром на парі за рецептом Лізи Глинської: «наше, рідненьке»

Як стверджують відомі кулінари, в Україні на Масницю готували не млинці, а саме вареники. Своїм рецептом цієї страви ділится й Ліза Глинська.

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На своїй сторінці у соцмережах кулінарка розповіла, як приготувати парові вареники з сиром. «В деяких регіонах України останній тиждень перед Великим постом називався „Сиропуст“, в більшості місць тиждень розпочинали саме з вареників з сиром, які томили в печі зі сметаною, готували млинці, налисники з сиром, сирники. М"ясні страви вже не їли, поступово готуючись до посту, у раціоні переважали молочні продукти, особливо сир, яйця та масло», — пише Ліза Глинська.

Вона додає, що страви на Масний тиждень відрізнялись в залежності від регіону. Так, для Правобережної України традиційними були вареники з сиром, а млинці готували переважно на Слобожанщині.

Інгредієнти:

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Тісто:

250 мл кефіру;

5 г харчової соди;

20 мл рафінованої соняшникової олії;

2 г солі;

10 г цукру;

330 г борошна.

Сирна начинка

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350 г сиру 5 — 9%;

50 г яйця;

15 г цукру;

1 г солі;

Ванільний цукор.

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Приготування:

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В мисці змішуємо: кефір, сіль, цукор, соду та додаємо борошно. Перемішуємо.

Додаємо рослинну олію, замішуємо тісто та залишаємо під плівкою при кімнатній температурі на 15−20 хвилин.

Змащуємо стіл, руки, тісто олією, та формуємо кульки вагою по 30 г.

Змішуємо усі інгредієнти для сирної начинки.

Легенько розкачуємо їх у невеликі коржики, кладемо сирну начинку та зліплюємо краї.

Змащуємо дно вареника олією і кладемо на сито або в пароварку.

Готуємо на парі під кришкою — 5,6 хвилин.

Готові вареники можна змастити розтопленим вершковим маслом та подавати зі сметаною.

Ексклюзивний матеріал до Масляної, яка триватиме до 17 березня, «Масниця: традиційні стародавні рецепти на сучасний лад», читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото Лізи Глинської

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