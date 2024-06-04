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Картопляні пиріжки із сосисками: діти точно оцінять цей поживний смаколик

20:15 5 червня 2024
Картопляні пиріжки із сосисками

Пиріжки готуються настільки просто, що з ними впорається кожен. Страва бюджетна, оригінальна та сподобається всім, хто її спробує, ділиться фудблогерка Софія Гаврильців, яка раніше давала рецепт пирога без замісу з шинкою та сиром.

Складники:

  • 600 г відвареної картоплі
  • 150 г борошна
  • 2 яйця
  • 100 г твердого сиру
  • Сіль, перець за смаком
  • 8 шт. сосисок

Для панірування:

  • 2 яйця, сіль, перець
  • Сухарі для панірування
  • Олія для смаження

Приготування:

Картоплю відварити у підсоленій воді, добре пом’яти, охолодити, ще раз розім’яти, додати яйця, твердий сир (попередньо натертий на грубій тертці), сіль, перець та борошно, замісити тісто. За допомогою борошна робимо з картоплі заготовки. Беремо 2 ст. л. (в залежності від розміру сосиски) картопляного тіста розправляємо, кладемо сосиску, защіпуємо, надаємо форму ковбаски і відправляємо в яйця (яйця попередньо збити виделкою, посолити, поперчити), а потім у сухарі.

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Смажимо пиріжки на розігрітій сковорідці з олією до золотистого кольору.

Нагадаємо рецепт апетитних солодких грінок.

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