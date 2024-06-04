Картопляні пиріжки із сосисками: діти точно оцінять цей поживний смаколик
Пиріжки готуються настільки просто, що з ними впорається кожен. Страва бюджетна, оригінальна та сподобається всім, хто її спробує, ділиться фудблогерка Софія Гаврильців, яка раніше давала рецепт пирога без замісу з шинкою та сиром.
Складники:
- 600 г відвареної картоплі
- 150 г борошна
- 2 яйця
- 100 г твердого сиру
- Сіль, перець за смаком
- 8 шт. сосисок
Для панірування:
- 2 яйця, сіль, перець
- Сухарі для панірування
- Олія для смаження
Приготування:
Картоплю відварити у підсоленій воді, добре пом’яти, охолодити, ще раз розім’яти, додати яйця, твердий сир (попередньо натертий на грубій тертці), сіль, перець та борошно, замісити тісто. За допомогою борошна робимо з картоплі заготовки. Беремо 2 ст. л. (в залежності від розміру сосиски) картопляного тіста розправляємо, кладемо сосиску, защіпуємо, надаємо форму ковбаски і відправляємо в яйця (яйця попередньо збити виделкою, посолити, поперчити), а потім у сухарі.
Смажимо пиріжки на розігрітій сковорідці з олією до золотистого кольору.
Нагадаємо рецепт апетитних солодких грінок.96
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