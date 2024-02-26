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Ліниві вареники «ньоккі»: порадуйте рідних смачним обідом

20:16 26 лютого 2024
Ледачі вареники ньоккі

Палюшки — одна з найбільш відомих страв української кухні. Але італійці кажуть, що їхні ньоккі були перші. Насправді це одне і те саме. Така страва з картоплею — це ідеальний варіант простого швидкого обіду на кожен день. Готувати її досить просто. Рецепт легкий і зрозумілий, страва більш ніж бюджетна, а результат вас здивує. А коли вареники ще й в сирному соусі, то виходить не просто смачно, а суперсмачно, ділиться фудблогерка Софія Гаврильців.

Склад:

  • 1 кг відвареної картоплі
  • 200 г борошна
  • 2 яйця
  • Сіль, перець — до свого смаку
  • 150 г твердого сиру
  • 50 г вершкового масла
  • Олія для смаження.

Приготування

Картоплю відварити в мундирах у підсоленій воді, охолодити, почистити та перемолоти через м'ясорубку. Додати до картоплі яйця, сіль, перець, борошно та замісити тісто.

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Підпилити робочу поверхню борошном, сформувати тісто у 4 джгутики та нарізати шматочками впоперек. Кожен шматочок легко притиснути пальцем, надаючи круглої форми.

Варимо у підсоленій киплячій воді протягом кількох хвилин, поки не спливуть. Готові викладаємо на сковорідку з олією, підсмажуємо до легкої золотистості.

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Присипаємо натертим на дрібній тертці сиром, (сир потрібно, щоб добре плавився і не був надто солоним), додаємо масло. Коли сир почне плавитися, додаємо водичку, в якій ми відварювали ліниві вареники, доводимо до консистенції рідкої сметани.

Раніше відома кулінарка Тетяна Литвинова поділилася рецептом картопляних зразів з грибами та шпинатом.

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Радимо також порадувати близьких смачними японськими ролами на сніданок, які готуються всього за 5 хвилин.

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