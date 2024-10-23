Меган зробила всі можливі помилки: ексредакторка відомих журналів прокоментувала нерадісне майбутнє дружини Гаррі

Поки видавці змагаються за право видати мемуари герцогині Сассекської, колишня головна редакторка видань Vanity Fair і New Yorker Тіна Браун дала велике інтерв'ю на подкасті Ankler, у якому висловила сумніви в тому, що Меган чекає яскраве майбутнє.



Про це пишуть зарубіжні ЗМІ.

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Несподівано для багатьох Тіна висловилася на захист опального герцога Сассекського, заявивши, що роль принца вдавалась Гаррі просто чудово — частково тому, що це єдине, що він уміє.

Чергове "побачення" зі ЗМІ

«В Англії постійно робитимуть кар'єру, ображаючи Гаррі. Але насправді Гаррі дуже гарний у ролі принца. І в цьому вся трагедія: він, без сумніву, найталановитіший член королівської сім'ї в плані того, щоб бути принцом, а це все, що він вміє робити… Він справді бездоганний у цьому», — сказала Браун.

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Меган в її очах пощастило набагато менше, і журналістка навіть заявила, що екс-актриса тримає Гаррі в полоні. Усі її ідеї вона називає повною нісенітницею, а принца на тлі своєї дружини вважає «наївним агнцем на заклання».

«Я думаю, він значною мірою перебуває у полоні у Меган. Проблема Меган у тому, що в неї найгірші думки з усіх у світі. Вона бездоганна в тому, щоби все робити неправильно. Це правда. Вона перфекціоністка у тому, щоб усе робити неправильно. Її проблема у тому, що вона нікого не слухає. У неї є всі ці люди, вона запитує їхню думку, а потім не слідує йому. Вона робить те, що хоче. І всі її ідеї — повна нісенітниця, на жаль».

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Мег і Гаррі у США

Говорячи про майбутнє подружжя, Браун помітила, що у Меган все досить сумно. Вона вже зробила купу помилок і, мабуть, збилася зі шляху. В той же час, на відміну від своєї дружини принцу Гаррі можна повернутися додому — як не крути, він був і буде сином принцеси Діани та онуком Єлизавети II.

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Ще одне видання пише з посиланням на інсайдерів, що Меган Маркл і принц Гаррі не просто обрали різні шляхи розвитку особистого бренду, а й справді ворогують один з одним.

Так, інсайдери повідомили RadarOnline, що «американська мрія» подружжя повільно, але вірно перетворюється на кошмар. Виною всьому — амбіції Меган і нескінченні жалю Гаррі про від'їзд із Великобританії.

Джерела стверджують, що за чотири роки після втечі з палацу відносини Меган і Гаррі погіршилися. Вони все частіше бувають нарізно і займаються особистими справами, віддаляючись один від одного. Періоди нарізно стають дедалі тривалішими.

Уточнюється, що близьким пари стало зрозуміло, що стосунки рухаються до краху ще минулого року. «Гаррі та Меган уже рухалися у абсолютно різних напрямках. Їй все одно, в якій ізоляції він почувається по відношенню до своїх друзів і сім'ї, а також до своїх улюблених проектів. Вона просто хоче бути королевою Голлівуду», — поділився співрозмовник.

Нагадаємо, що і цього року, тобто вже вп'яте, герцогська пара та їхні діти, Арчі та Лілібет, не будуть відвідувати традиційну різдвяну зустріч королівської родини у маєтку Сандрінгем.

Фото newsweek.com/ та скрін відео YouTube

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