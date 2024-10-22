Різдвяні муки: з ким принц Гаррі та Меган Маркл зустрінуть свято

Відносини герцога Сассекського з королівською родиною майже зруйновані, і в результаті пара та їхні діти, Арчі та Лілібет, не будуть відвідувати традиційну різдвяну зустріч у Сандрінгемі п’ятий рік поспіль. Незважаючи на те, що останніми роками принц Гаррі здійснив кілька візитів до Великої Британії, Меган не виявила бажання повертатися до Англії.

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Після діагностики раку король Чарльз віддає перевагу більш інтимній зустрічі Різдва з королевою Каміллою, принцом Вільямом і Кейт Міддлтон без додаткового стресу через сімейну напруженність.

З іншого боку, родичі Гаррі по материнській лінії, сім'я Спенсер, дуже хочуть, щоб він відновив зв'язок зі своїм британським корінням. Вони вважають, що для його дітей, Арчі та Лілібет, важливо відчути їхню спадщину та традиції, які з нею пов’язані. Щоб подолати розрив між Гаррі та королівською родиною, Чарльз Спенсер, брат принцеси Діани, запросив Гаррі, Меган та їхніх дітей провести Різдво зі Спенсерами у маєтку Олторп, пише Hindustan Times.

Як повідомляється, інсайдер сказав Express: «Чарльз Спенсер запросив Гаррі, Меган і дітей до Олторпа цього Різдва. Ще занадто рано говорити, чи погодятся вони на це, але пропозиція є. Із Сандрінгему ще не отримано запрошення, але це не означає, що його не буде. Але дуже малоймовірно, що буде запрошення з Сандрінгему, і я не думаю, що Гаррі прийме обидва запрошення».

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Інше джерело додало, що Гаррі та Меган не збираються цього року проводити Різдво зі Спенсерами чи королівською родиною.

«Зараз це просто не варіант — їхати з дітьми — через те, що відбувається з їхньою безпекою», — пояснило джерело.

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Раніше «ФАКТИ» писали, що безпекою своєї родини принц Гаррі розплачується за свої одкровення.

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