Присутність експертів МАГАТЕ на підстанціях може стати «живим щитом» для зменшення ризиків ударів, — експерт

Напередодні зими, яка може стати найскладнішою для українців через намагання ворога знищити об'єкти критичної інфраструктури, наша країна отримала важливу підтримку. Зокрема, йдеться про рішення МАГАТЕ залишити своїх експертів в Україні для регулярного моніторингу підстанцій, через які атомні електростанції підключаються до енергомережі. Це має унеможливити російські атаки на ці об’єкти. Про це повідомив економічний експерт Сергій Лямець у фейсбуці.

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«Присутність експертів МАГАТЕ на підстанціях може стати тим самим „живим щитом“, який зменшить ризики ударів. Хоча гарантії стовідсоткового захисту немає, це все ж вагомий додатковий механізм», — написав Лямець.

Експерт навів слова міністра енергетики Германа Галущенка, що через ці сім підстанцій у мережу надходить близько 60% всієї генерованої в Україні енергії. Їх відключення може призвести до найсерйознішого блекауту в країні.

Лямець додав, що покрити такі обсяги імпортом з Європи неможливо, адже європейські країни не мають необхідної надлишкової потужності, а пропускна здатність між системами обмежена.

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«Знищення підстанцій може стати фатальним для української енергосистеми. Проте зараз, за участі МАГАТЕ, ми маємо більше шансів захистити критичну інфраструктуру», — підсумував Лямець.

Незважаючи на додатковий захист, Лямець попередив, що українська енергетика потребуватиме ще й надійної роботи систем ППО та можливого залучення авіації для захисту від російських атак.

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Нагадаємо, Міжнародне агентство з атомної енергії продовжило моніторингову місію на підстанціях, ключових для роботи атомних енергостанцій, про що повідомило Міністерство енергетики 21 жовтня.

При цьому, за узгодженим графіком візитів, місія буде продовжуватися почергово на всіх ключових для атомної енергетики підстанціях.

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Міністр енергетики Герман Галущенко назвав це рішення результатом домовленостей під час зустрічі директора МАГАТЕ Рафаеля Ґроссі з президентом Володимиром Зеленським.

Раніше експерт висловився про необхідність добудувати Хмельницьку АЕС. За словами економіста Бориса Кушнирука, потрібно починати вже зараз для забезпечення енергобезпеки України.

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