«Києву потрібно робити все, щоб війна виходила за межі самої України», — Ігаль Левін
«Голова КНР Сі Цзіньпін на засіданні глав країн БРІКС заявив, що необхідно не допускати поширення конфлікту за межі України, — пише Ігаль Левін на своїй сторінці в соцмережах. — «Важливо на основі принципів недопущення переливу конфліктів, їхнього поширення на треті країни, уникнення ескалації бойових дій та відмови від підливання олії у вогонь сприяти якнайшвидшій деескалації ситуації», — сказав Сі Цзіньпін.
Це те, про що я вже багато разів повторював: їм важливо, щоб війна була ізольована всередині України та руйнувалася лише Україна. Фактично хижаки озвучують центральні правила гри — те, як має відбуватися задушення жертви.
У такому разі Києву треба робити все, щоб війна виходила за межі самої України. Операція в Курській області — чудовий хід. Є ще Брянська область, Білорусь, є Придністров'я, є Альянс, якому треба десь обкатати нові військові технології. Він просто соромиться, але партнера, що соромиться, завжди можна підбадьорити.
Є Іран, Сирія та КНДР. Добре б не просто щось там підірвати, а завдати ракетно-бомбового удару, наприклад (скажімо, з території росії роєм дронів через кордон з КНДР). Так, символічний, але такий, щоб із заявою.
Тобто потрібно постійно виходити з цієї згубної логіки — війна всередині лише України, це тільки українська криза тощо. Якщо війна лише всередині України, то це зона нестабільності та кризи, і тоді вже великі «татусі» на кшталт того ж Сі Цзиньпіня чи індусів, просто чекають, аби путін, як дорослий хлопчик, вже «порєшал» з цією кризою.
Це пі… ц ситуація і шлях у прірву. Навіть ціною того, що тебе вважають диким і шаленим, потрібно виходити з цієї ситуації. Підпалювати Кавказ, бити там, де тонко, громити тих, де росія не може прийти на допомогу (знов, привіт Придністров'ю), і т.д.
Бути диким, щоб Сі їхав до тебе вирішувати і домовлятися, просити бути поміркованішим, а не чекати, поки путін тебе дожує.
Хороших і слухняних хлопчиків ніхто не любить, і ніхто не допомагатиме таким".
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Фото із соцмереж
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