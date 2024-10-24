«Києву потрібно робити все, щоб війна виходила за межі самої України», — Ігаль Левін

Офіцер запасу Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ), військовий аналітик Ігаль Левін пояснив, чим небезпечні бойові дії лише на території України, та розповів про плюси ударів по території агресорів.

«Голова КНР Сі Цзіньпін на засіданні глав країн БРІКС заявив, що необхідно не допускати поширення конфлікту за межі України, — пише Ігаль Левін на своїй сторінці в соцмережах. — «Важливо на основі принципів недопущення переливу конфліктів, їхнього поширення на треті країни, уникнення ескалації бойових дій та відмови від підливання олії у вогонь сприяти якнайшвидшій деескалації ситуації», — сказав Сі Цзіньпін.

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Це те, про що я вже багато разів повторював: їм важливо, щоб війна була ізольована всередині України та руйнувалася лише Україна. Фактично хижаки озвучують центральні правила гри — те, як має відбуватися задушення жертви.

У такому разі Києву треба робити все, щоб війна виходила за межі самої України. Операція в Курській області — чудовий хід. Є ще Брянська область, Білорусь, є Придністров'я, є Альянс, якому треба десь обкатати нові військові технології. Він просто соромиться, але партнера, що соромиться, завжди можна підбадьорити.

Є Іран, Сирія та КНДР. Добре б не просто щось там підірвати, а завдати ракетно-бомбового удару, наприклад (скажімо, з території росії роєм дронів через кордон з КНДР). Так, символічний, але такий, щоб із заявою.

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Тобто потрібно постійно виходити з цієї згубної логіки — війна всередині лише України, це тільки українська криза тощо. Якщо війна лише всередині України, то це зона нестабільності та кризи, і тоді вже великі «татусі» на кшталт того ж Сі Цзиньпіня чи індусів, просто чекають, аби путін, як дорослий хлопчик, вже «порєшал» з цією кризою.

Це пі… ц ситуація і шлях у прірву. Навіть ціною того, що тебе вважають диким і шаленим, потрібно виходити з цієї ситуації. Підпалювати Кавказ, бити там, де тонко, громити тих, де росія не може прийти на допомогу (знов, привіт Придністров'ю), і т.д.

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Бути диким, щоб Сі їхав до тебе вирішувати і домовлятися, просити бути поміркованішим, а не чекати, поки путін тебе дожує.

Хороших і слухняних хлопчиків ніхто не любить, і ніхто не допомагатиме таким".

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Фото із соцмереж

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