Вбивство українських військових у Німеччині: слідство висунуло звинувачення російському націоналісту

В Німеччині генеральна прокуратура Мюнхена висунула обвинувачення у вбивстві двох українських військовослужбовців 57-річному росіянину, який близько тридцяти років прожив у ФРН.

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Злочин стався навесні цього року — 27 квітня на території торгового центру в Мурнау (Баварія) було виявлено двох чоловіків з колото-різаними ранами. 36-річний чоловік помер на місці, а 23-річний українец — вже у лікарні. Згодом з'ясувалося, що вбиті — українські військові, які були поранені на фронті та прооперовані у Німеччині. Їхній стан під час реабілітації не дозволив вчинити опір нападнику. Його, до речі, було затримано того ж дня. Обвинувачений у вбивстві — «Z-патріот», який підтримував агресію рф проти України.

«Німецька волна» повідомляє, що росіянин та його майбутні жертви були трохи знайомі один з одним. Того дня вони влаштували посиденькі зі спиртним, під час якої розпочалася сварка через ситуацію в Україні. Росіянин, який «відчув себе ураженим у своїй національній гордості», пішов до своєї квартири, розташованої поруч, взяв ножа та кілька разів ударив в горло одного з українців, а потім напав на другого.

Прокуратура вважає, що вбивство було скоєно навмисно і з ницих мотивів.

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Розслідуванням справи займалося Баварське центральне управління боротьби з екстремізмом і тероризмом, а наразі земельний суд судового округу Мюнхен II має ухвалити рішення щодо початку процесу стосовно росіянина, який перебуває в камері попереднього ув'язнення мюнхенської в'язниці Штадельгайм.

Раніше повідомлялося про напад агресивних росіян на українських та чеськиї волонтерів у центрі Праги.

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Фото Pixabay

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