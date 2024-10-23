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Стиль життя

Незамінний «стограмовий» пуховик: ви здивуєтеся, як його можна носити

22:02 23 жовтня 2024
пуховик

Цю річ, напевно, багато хто бачив і навіть приміряв, і, можливо, вона є у вашому гардеробі. Але її назва мало кому відома. «Стограмовий» пуховик — незамінна річ у гардеробі. Тонка надлегка куртка, яка має дуже елегантний вигляд і личить практично всім без винятку. У такому пуховику досить тепло в холодну погоду, а якщо раптом стане спекотно, його можна легко скласти в сумку — і він не зімнеться та не втратить вигляду.

Така куртка може бути додатковим шаром: її можна надягати під вільного крою чорне, бежеве або синє пальто. І це дуже стильно. Важливо підібрати той колір, який органічно пасуватиме вашому образу. До речі, дуже ефектний вигляд має картате пальто зі «стограмовим» пуховиком під ним у відтінку клітини. Наприклад, під біле в синю клітину пальто надягніть синій пуховик, а під пальто вишневого кольору в чорну клітинку — чорний.

Існують і готові комбінації пальто з уже вшитою курткою-безрукавкою на кшталт «стограмового» пуховика. Іноді вона може бути елементом, що знімається, що дуже зручно.

До речі, надтонка куртка без рукавів — річ теж дуже функціональна та зручна.

Раніше стилісти розповідали, який шарф краще вибрати цієї осені, щоб мати стильний вигляд.

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Читайте також: Відомий дизайнер розповів, яким має бути ідеальний пуховик у 2024 році

Фото Ольги Сметанської

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