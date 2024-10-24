Державний оператор тилу (ДОТ), який мав покласти край корупції та вивести постачання на якісний рівень, як з’ясувалося, не має жодного впливу на якість, замість цього він скаржиться на постачальників, яких сам відібрав і з якими підписав контракти, повідомляє видання «Апостроф».

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«Скандал з постачанням в одну з військових частин нібито неякісних м’ясних консервів засвідчив, що реформа системи постачання харчів для ЗСУ, ініційована й фактично керована громадськими активістами, провалилася», — йдеться у статті.

Видання зазначає, що напередодні ДОТ повідомив про те, що припиняє роботу з постачальником ТОВ «Трейд Граніт Інвест» у Донецькій області та забороняє брати участь у тендерах ДОТ протягом 12 місяців. Причиною стало нібито використання анульованого протоколу випробувань на консерви тушкованої свинини під час постачання військовим на Донецькому напрямку.

«Насправді розірвання контракту з цим постачальником було спровоковано статтею, що вийшла 7 жовтня у виданні NGL, до якого звернувся військовий. За його словами, деякі консерви неможливо їсти. Він надіслав до редакції 10 різних банок. Але, як зазначив Олексій Голобуцький з Агенції моделювання ситуацій, „журналісти хотіли порівняти ці продукти з аналогічними, які є у продажу. І це дуже правильно! Проте знайшли лише дві банки. Тому… забили на той порівняльний аналіз“», — йдеться у статті «Апострофа».

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В результаті журналісти з NGL надіслали до лабораторії лише одну банку свинини. Консерву перевірили за 36 параметрами. Згідно з висновками експертів, ці консерви повністю відповідають стандарту, крім трьох параметрів, зокрема, у тій банці було трохи більше солі, менше м’яса, а шматки були не того розміру.

За даними члена Антикорупційної ради при Міноборони Олександра Геращенка, «Трейд Граніт Інвест», з яким було розірвано контракт на підставі сумнівної публікації та ще до завершення слідства, має лише два зафіксованих порушення. Водночас ТОВ «Контракт прод резерв» має 34 порушення, ТОВ «Міт Пром» — 51, ТОВ «АСІКС ГРУП» — 114, а Буський консервний завод — 176.

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Геращенко впевнений, що ДОТ проводить вибіркові перевірки, а справжні порушники умов контрактів залишаються, попри численні порушення.

Ще один член Антикорради при МО Геннадій Кривошея опублікував фото м’яса, у якому лежав шприц. «Цікаво, що на це скаже постачальник „Міт Пром“?» — риторично спитав він і попросив ДОТ звернути увагу.

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«Ці випадки зі скаргами на якість харчів з боку військових вже далеко не перші, однак жодного разу ДОТ не визнав свою провину у такому стані речей. Якщо грубо узагальнити, то система контролю якості харчових продуктів для ЗСУ не змінилася за останні роки, але річ у тім, що саме це й мав зробити ДОТ з початку своєї діяльності, але не зробив досі», — резюмує «Апостроф».

Раніше також стало відомо, що ДОТ визначить нового постачальника їжі для армії у Донецькій області в обхід відкритого тендеру на «Прозорро».

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