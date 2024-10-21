Державний оператор тилу (ДОТ) зливає незручних постачальників їжі для армії і використав маніпулятивну статтю, після якої новий постачальник харчів по Донецькій області буде визначений без тендеру на Прозорро.

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Такий висновок робить політолог Олексій Голобуцький після ретельного аналізу маніпулятивної статті «Історія з душком» на сайті NGL media. Скандал виник після скарги військовослужбовця на нібито неякісні консерви, після чого автори публікації спробували провести власну своєрідну експертизу консервів.

На доказ неякісного харчування військовий надіслав журналістам 10 банок консервів від різних виробників.

«Спершу, як пишуть журналісти, вони хотіли порівняти ці продукти з аналогічними, які є у продажу. І це дуже правильно! Але знайшли лише дві банки. Тому… забили на той порівняльний аналіз», — дивується експерт.

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Потім журналісти влаштували власний тест. «І це було схоже на те, як кілька господинь куштують страви їхньої найкрасивішої подружки», — продовжує політолог.

Розуміючи, що власного тесту замало, журналісти звернулися до Київського державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи.

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Хоча самі журналісти наголошували, що «для повноцінного висновку експерти мають проаналізувати вміст не менше восьми консервів однієї партії», для аналізу вони надали тільки одну. Бо експертиза «коштує дорого».

«Це так об’єктивно, що просто хочеться заплакати та обійняти всю редакцію. Молодці!» — пише Голобуцький.

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Але навіть по цій одній-єдиній бляшанці Державне НДІ видало висновок: «Ця банка не відповідала 3 (трьом) з 36 параметрів, а саме: було трохи більше, ніж треба, солі, і менше м’яса, а ще його шматочки були не того розміру (більшого чи меншого — незрозуміло)».

Але журналісти чомусь вирішили, що: «Понад 60% вмісту бляшанки складає вода».

Після виходу цієї «маніпулятивної галіматьї» почався скандал, нагадав експерт.

Постачальнику (раніше повідомлялося, що це ТОВ «Трейд Граніт Інвест») відмовили постачати продукти. Але тільки на Покровський напрямок, а не взагалі. Його місце тепер, очевидно, посяде компанія з Дніпра — і це відбудеться без відкритих тендерів на Прозорро.

«Отак під наші крики „ганьба! ганьба!“ і сліпу віру всьому написаному дилетантами конкуренти вибороли собі ще кілька мільйонів державних замовлень», — підсумовує експерт.

Він також вважає, що з такими підходами до роботи ДОТ є «офісом підтримки корупції».

Раніше член Антикорупційної ради при Міноборони Олександр Геращенко також розповів, наскільки вибірково Державний оператор тилу підходить до постачальників їжі для ЗСУ — одних карає за найменші порушення, а із «серійними» порушниками договорів не розриває.

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