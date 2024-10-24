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Шоу-бізнес

Ми разом: «Океан Ельзи» оприлюднив суму, зібрану за пʼять виступів у столиці України

13:00 24 жовтня 2024
«Океан Ельзи»

Відомий гурт «Океан Ельзи», який нещодавно провів пʼять концертів у столичному Палаці спорту та викликав обурення, оприлюднив суму грошей, яку було зібрано. Про це музиканти повідомили на своїй сторінці у соціальній мережі. Нагадаємо, виступи були присвячені 30-річчю колективу.

«Дякую, що були з нами в ці незабутні 5 виступів в Києві, — написали музиканти. — Дякую, що ми разом допомогаємо нашим захисникам. 10 мільйонів 557 тисяч гривень Силам оборони з київських концертів».

Гроші вилучили з продажу квитків. За словами артистів, гроші направлять на потреби захисників України. У тому числі кошті були зібрані і з продажу благодійного мерчу і будуть направлені на закупівлю авто для бойових медиків.

Шанувальники гурту подякували музикантам за виступи та їх допомогу українським воїнам.

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«Дякуємо за музику і за вашу боротьбу за Україну і за підтримку наших воїнів», — писали у коментарях.

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Нагадаємо, виступи гурту у Києві супроводжувалися рейдами ТЦК, що викликало обурення серед шанувальників.

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