Був закоханий тривалий час: Melovin розкрив інтригу

Популярний співак Melovin, який нещодавно заінтригував мережу своїми нібито заручинами, розкрив правду. На своїй сторінці у соціальній мережі артист виклав допис, у якому пояснив підписникам, що насправді мав на увазі, коли писав: «Вона сказала «так». Виявилось, мова йшла про новий дует. Але співак остаточно не розкрив деталі, з ким саме збирається співати. До допису він виклав світлину, на якій стоїть поруч зі стрункою жіночою фігурою, але обличчя співачки так і не показав.

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«Прийшов час розкрити карти, мої шерлоки, — написав артист. — Дуже багато розмов і ще більше теорій про крайній пост. Я тішуся, що люди підходять до цього зі здоровою цікавістю. І так, багато хто вгадав — вона сказала „так“ дуету. Але для мене це більше, ніж пісня! Це втілення дитячої мрії! Вона — дівчина, в яку я був закоханий тривалий час у дитинстві. І я дійсно щасливий! Як думаєте, з ким буде новий дует?»

Шанувальники артиста припустилися оголошувати свої версії. Серед найпоширеніших — дует з Тіною Кароль, Дорофєєвою, Каменських і навіть Леді Гагою.

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«Чомусь мені здається, що це Тіна Кароль», — вирішили шанувальники.

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«Леді Гага?» — міркували у коментарях.

«Ну це не Тіна Кароль, бо в неї форма мигдаль, не Саніна, бо не схожа рука, і він не міг був закоханий в неї у дитинстві, — поділилися міркуваннями дописувачі. — У Дорофеєвої тату на руці, а от у Насті Каменських форма і колір нігтів збігається з останніми фото».

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Раніше популярний співак розкрив свою дієту.

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