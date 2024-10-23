Сказала «так»: популярний співак заінтригував заручинами

Популярний співак Melovin, відомий своїми скандальними витівками та провокаціями, вчергове змусив хвилюватися шанувальників. На своїй сторінці у соціальній мережі артист виклав світлину, на якій тримає жіночу руку з двома масивними обручками на фоні вечірнього Києва.

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«Вона сказала «так», — коротко підписав світлину Melovin.

У той же час артист вирішив закрити коментарі і не надав більше ніяких пояснень. Нагадаємо, три роки тому, на одному з музичних фестивалів співак зробив камінг-аут, зізнавшись, що він бісексуал. Тоді прямо на сцені він поцілував хлопця і викликав бурю емоцій у своїх прихильників.

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Ще місяць тому артист у проєкті ЖВЛ зізнавався, що один та не закоханий.

«Зараз я один, але не відчуваю себе самотнім, — зізнався співак. — Просто відчуваю себе людиною у пошуку кохання. Я зараз не маю коханої людини, тому відкритий до знайомств».

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Нагадаємо, раніше співак розкрив свою дієту.

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