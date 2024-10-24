Це зробить Північну Корею стороною міжнародного збройного конфлікту: німецький експерт про втручання КНДР у війну рф з Україною

За даними США та Південної Кореї, перші війська Пхеньяна вже знаходяться на території росії. Керівництво в Києві перебуває у стані підвищеної готовності. Президент України Володимир Зеленський попередив про новий рівень ескалації, якщо північнокорейські бійці отримають досвід ведення сучасної війни.

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Військові з Північної Кореї можуть бути зацікавлені насамперед у набутті безпосереднього бойового досвіду в умовах сучасної широкомасштабної війни з масованим застосуванням безпілотників і ракет дальнього радіуса дії. Північнокорейські фахівці вже деякий час активно працюють на окупованій східній території України, зокрема, у зв'язку з постачанням північнокорейських ракет. На початку жовтня кілька військових з цієї країни вже були вбиті в результаті українського ракетного удару.

Наразі росія має від 600 000 до 700 000 солдатів, які воюють в Україні та в прикордонному районі Курської області. Однак північнокорейська інтервенція силами, наприклад, 100 000 осіб або більше може призвести до краху фронту, який українці й так намагаються утримувати з усіх сил, пише n-tv.de.

Києву ця небезпека дає додаткові аргументи, щоб вимагати аналогічних кроків від своїх західних союзників. Принаймні вже обговорювана президентом Франції Еммануелем Макроном пропозиція розмістити західні війська вздовж білоруського кордону, наприклад, для того, щоб перекинути вивільнені українські підрозділи на східний фронт, ймовірно, отримає новий імпульс.

На думку експерта з міжнародного права Клауса Кресса, для однозначної ствердної відповіді на це питання необхідно виконати дві умови: по-перше, солдати мають діяти під північнокорейським командуванням, а по-друге, вони повинні «брати безпосередню участь у бойових діях з Україною», наприклад, вести вогонь, вважає професор міжнародного права Кельнського університету.

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«Якщо північнокорейські солдати під північнокорейським командуванням безпосередньо братимуть участь у бойових діях з Україною, це зробить Північну Корею стороною міжнародного збройного конфлікту з Україною, — пояснив Кресс. — Не має значення, чи вони роблять це з російської, чи української території».

Тим часом Сполучені Штати «стурбовані» повідомленнями про те, що північнокорейські солдати воюють на стороні росії в Україні. Про це заявив речник Білого дому.

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