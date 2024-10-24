путін не боїться арешту: чому глава кремля не поїде на саміт G20 до Бразилії

Дипломат, Надзвичайний і Повноважний посол України в Республіці Хорватія, Боснії і Герцеговині (у 2010−2017 роках) Олександр Левченко вважає, що глава кремля не поїде на саміт «Великої двадцятки» до Бразилії не так через страх перед можливим арештом як воєнного злочинця, а через побоювання, пов’язані з самим перельотом і можливими обставинами в дорозі, повідомляє uatv.ua.

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«росія не соціалістична країна, капіталістичних країн нема чого боятися, — каже Олександр Левченко. - Не сказав би, що путін боїться арешту. Бразильська сторона точно йому гарантувала, що не заарештують. Втім, йому доведеться летіти через усю Європу, через усю Атлантику та повертатися тим самим маршрутом. Людина себе дуже любить і цінує. За такого тривалого перельоту не буде де йому зупинитися. Можливий варіант — Африканський континент, там надійні диктаторські режими, або ж напряму з росії».

Оскільки під час польотів путін уразливий, Левченко вважає, що диктатор перестрахується і замість нього полетить лавров.

«Бразильці б його не заарештували. Він боїться перельоту і можливих обставин: шторм, негода, відмова двигуна тощо. Це його стримує», — підсумував Левченко.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, що канцлер Німеччини Олаф Шольц розглядає можливість прямого контакту з президентом росії володимиром путіним вперше за майже два роки.

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