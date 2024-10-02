Олаф Шольц розмірковує про телефонну розмову з путіним

Канцлер Німеччини Олаф Шольц, який не сприймає всерйоз «мирний план» путіна, розглядає можливість прямого контакту з президентом росії володимиром путіним вперше за майже два роки.

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Про це Die Zeit стало відомо з урядових кіл. Розглядається можливість телефонної розмови напередодні зустрічі «Великої двадцятки» у Бразилії в листопаді. Однак прохання про таку розмову поки що не надходило, пише Die Zeit.

Шольц став би першим главою уряду серед країн, які найбільше підтримують Україну, який відновив прямий контакт з путіним. Остання телефонна розмова між Шольцем і путіним відбулася в грудні 2022 року. Президент США Джо Байден, президент Франції Еммануель Макрон і колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон також востаннє говорили безпосередньо з путіним у 2022 році.

Тим часом ситуація в Україні залишається напруженою. росія вже кілька місяців атакує енергопостачання країни, і наближається зима. У середині жовтня в Німеччині відбудуться переговори щодо подальшої підтримки України.

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Додамо, що минулого тижня путін оголосив, що розширить критерії можливого застосування ядерної зброї. Спостерігачі розцінили цю заяву як погрозу — в тому числі і на адресу західних прихильників України.

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