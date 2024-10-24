Гол Довбика з пенальті «поховав» «Динамо» у Римі: відеоогляд матчу Ліги Європи

У четвер, 24 жовтня, київське «Динамо», яке програло раніше в Лізі Європи «Лаціо» (0:3) і «Хоффенхайму» (0:2), провело на «Стадіо Олімпіко» в Римі поєдинок 3-го туру проти команди Артема Довбика італійської «Роми».

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Ліга Європи. 3-й тур

«Рома» (Рим, Італія) — «Динамо» (Київ, Україна) — 1:0

«Динамо»: Нещерет, Тимчик, Попов, Михавко, Біловар, Вівчаренко, Михайленко (Буяльський, 81), Андрієвський (Шапаренко, 63), Рубчинський (Бражко, 63), Волошин (Кабаєв, 63), Герреро (Ванат, 68).

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Гол: Довбик (23, з пенальті).

Попри те, що підопічні хорвата Івана Юрича посідають у турнірній таблиці серії А лише 10-те місце і ще не перемагали у Лізі Європи (0:1 з «Ельфсборгом» та 1:1 з «Атлетиком»), букмекери не високо оцінювали шанси «Динамо» зачепиться за очки у Вічному місті. Тим паче, що через травми команда Шовковського не могла розраховувати на Ярмоленка, якому напередодні виповнилося 35 років, Себальоса, Піхальонка та Шепелєва.

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У будь-якому разі Шовковський стартовим складом на «Рому», м'яко кажучи, здивував. Мабуть, основну ставку тренерським штабом «біло-синіх» все ж таки буде зроблено на недільну битву в УПЛ із «Шахтарем», у якого перед грою буде на два дні більше відпочинку. Чому б і ні: шансів проти «Роми» було небагато у будь-якому складі.

Хоча в перші хвилин 20 римляни нічого небезпечного не створювали. До того часу, поки Михавко в районі лінії штрафного майданчика не схопив рукою за труси суперника, і арбітр з Нідерландів вказав на «позначку». Довбик з пенальті був точним — 1:0.

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Ще до перерви «Динамо» створило біля воріт італійців кілька моментів, але ударам Тимчика та Герреро не вистачило точності, а гол Волошина скасували через офсайд.

Під час другого тайму Шовковський, вірячи, що таку гру з такою «Ромою» можна врятувати, кинув у бій Бражка, Кабаєва, Шапаренка, Ваната та Буяльського. Але динамівці свої напівшанси не використали, зазнавши третьої поразки у трьох матчах. Та ще з нулем у графі забиті м'ячі.

Інші поєдинки Ліги Європи принесли такі результати:

«Айнтрахт» (Німеччина) — РФШ (Латвія) — 1:0 (Ларссон, 79).

«Карабах» (Азербайджан) — «Аякс» (Нідерланди) — 0:3 (Тейлор, 36, Вегхорст, 74, Акпон, 77). На 16-й хвилині вилучено Ромао, а на 79-й — Джафаркулієва (обидва — «Карабах»).

«Маккабі» (Тель-Авів, Ізраїль) — «Реал Сосьєдад» (Іспанія) — 1:2 (Тургеман, 82 — Пачеко, 19, Гомес, 64). На 88-й хвилині вилучено Давіду («Маккабі»).

«Мідтьюлланд» (Данія) — «Юніон Сент-Жиллуаз» (Бельгія) — 1:0 (Діао, 18).

ПАОК (Греція) — «Вікторія» (Чехія) — 2:2 (Тіссудале, 84, Баба, 90+3 — Гавел, 31, Видра, 39). На 70-й хвилині вилучено Двеха («Вікторія»).

«Ференцварош» (Угорщина) — «Ніцца» (Франція) — 1:0 (Сіссе, 15). На 85-й хвилині вилучено Росаріо («Ніцца»).

«Брага» (Португалія) — «Буде-Глімт» (Норвегія) — 1:2 (Ніакате, 64 — Ев'єн, 53, Нільсен, 90+4). На 67-й хвилині вилучено Ніакате («Брага»).

«Галатасарай» (Туреччина) — «Ельфсборг» (Швеція) — 4:3 (Ікарді, 28, Петтерсон, 39, у свої ворота, Ілмаз, 44, Акгюн, 83 — Хульт, 52, Байду, 65, Ларссон, 90+2).

Ще дев'ять зустрічей ігрового дня розпочнуться о 22:00.

Нагадаємо, що, починаючи з сезону-2024/2025, УЄФА ввів новий формат розіграшу Ліги Європи. Кількість учасників основної стадії збільшено до 36 клубів, а класичний груповий етап замінено на формат єдиної ліги (ведеться єдина турнірна таблиця). Кожна команда проведе по 8 поєдинків із різними суперниками (4 вдома та 4 на виїзді). Найкращі 8 клубів основної стадії відразу виходять до 1/8 фіналу, а місця з 9-го по 24-е проведуть стикові матчі за потрапляння до плей-оф. Найгірші 12 команд завершать виступи у єврокубках (переходи між турнірами не передбачені).

У подальших поєдинках Ліги Європи «Динамо» зіграє: 7 листопада — з «Ференцварошем» (на своєму полі; 22:00), 28 листопада — з «Вікторією» (на своєму полі; 19:45), 12 грудня — з «Реал» Сосьєдад" (в гостях; 22:00), 21 січня 2025-го — з «Галатасараєм» (в гостях; 17:30), 30 січня — з РФШ (на своєму полі; 22:00).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Динамо» в чемпіонаті України розгромило «Оболонь».

Фото ФК «Рома»

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