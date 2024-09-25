«Динамо» розгромно програло «Лаціо» на старті Ліги Європи: відеоогляд матчу

У середу, 25 вересня, київське «Динамо», яке вже встигло вибити з єврокубків «Партизан» і «Рейнджерс», а також вилетіло з Ліги чемпіонів від «Зальцбурга», провело на «Фолькспаркштадіоні» в Гамбурзі стартовий матч оновленої Ліги Європи проти «Лаціо».

ВІДЕО ДНЯ

Ліга Європи. 1-й тур

«Динамо» (Київ, Україна) — «Лаціо» (Рим, Італія) — 0:3

«Динамо»: Бущан, Тимчик, Михавко, Себальос (Біловар, 19), Дубінчак, Бражко, Піхальонок (Андрієвський, 84), Шапаренко (Рубчинський, 64), Кабаєв, Ярмоленко (Брагару, 64), Ванат (Герреро, 84).

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Голи: Діа (5, 35), Деле-Башіра (34).

На 72-й хвилині вилучено Брагару («Динамо»), а на 82-й — Носліна («Лаціо»).

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Реалії воєнного часу такі, що на номінально домашній матч до Німеччини з дворазовим чемпіоном Італії підопічним Олександра Шовковського довелося діставатися з Києва аж 19 годин.

На жаль, перша ж загроза воротам Бущана на 5-й хвилині закінчилась голом римлян. Свій шанс влучним ударом з меж штрафного майданчика використав сенегалець Діа — 0:1.

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Біда, як відомо, сама не ходить. Спочатку на 19-й хвилині «Динамо» довелося міняти центрального захисника Себальоса, що отримав травму, на Біловара. А невдовзі два провали в центрі оборони призвели до ще двох голів у ворота «біло-синіх». Спочатку нігерієць Деле-Баширу на 34-й хвилині використав вихід віч-на-віч з воротарем, а на 35-й Діа оформив «дубль» без перешкод пробивши головою — 0:3. Гра в обороні — жах! «Рух» у суботу пробачив, «Лаціо» у середу — ні.

«Динамо», варто віддати хлопцям належне, не розвалилося, йшло вперед, інколи створювало моменти. Могло забити, як і пропустити (ще два-три рази). Але це був не вечір хлопців Шовковського, у яких, хочеться вірити, є майбутнє, але наразі немає солідності. Вишнею на торті стала пряма червона картка Брагару через 8 хвилин після виходу новачка «біло-синіх» на заміну. Щоправда, римлянин Нослін до вилучення відіграв ще менше — лише три хвилини. Хоч цим бери і тішся…

В решті поєдинків ігрового дня зафіксовано такі результати:

АЗ (Нідерланди) — «Ельфсборг» (Швеція) — 3:2 (ван Боммель, 44, 50, Перротт, 73, з пенальті — Ума, 23, Хедлунд, 53). На 86-й хвилині вилучено Хольмена («Ельфсборг»).

«Буде-Глімт» (Норвегія) — «Порту» (Португалія) — 3:2 (Хег, 15, Хауге, 40, 61 — Омородіон, 8, Гюль, 90). На 51-й хвилині вилучено Мяяття («Буде-Глімт»).

«Андерлехт» (Бельгія) — «Ференцварош» (Угорщина) — 2:1 (Версхарен, 60, Дольберг, 66, з пенальті — Траоре, 87). На 81-й хвилині вилучено Ангуло («Андерлехт»).

«Галатасарай» (Туреччина) — ПАОК (Греція) — 3:1 (Баба, 48, у свої ворота, Акгюн, 76, Ікарді, 90+5 — Константеліас, 67).

«Лудогорець» (Болгарія) — «Славія» (Чехія) — 0:2 (Юрасек, 38, Хітіл, 65).

«Манчестер Юнайтед» (Англія) — «Твенте» (Нідерланди) — 1:1 (Еріксен, 35 — Ламмерс, 68).

«Мідтьюлланд» (Данія) — «Хоффенхайм» (Німеччина) — 1:1 (Осоріо, 42 — Мерштедт, 90).

«Ніцца» (Франція) — «Реал Сосьєдад» (Іспанія) — 1:1 (Росаріо, 45 — Барренечеа, 18).

Нагадаємо, що, починаючи з сезону-2024/2025 УЄФА, ввів новий формат розіграшу Ліги Європи. Кількість учасників основної стадії збільшено до 36 клубів, а класичний груповий етап замінено на формат єдиної ліги (ведеться єдина турнірна таблиця). Кожна команда проведе по 8 поєдинків із різними суперниками (4 вдома та 4 на виїзді). Найкращі 8 клубів основної стадії відразу виходять до 1/8 фіналу, а місця з 9-го по 24-е проведуть стикові матчі за потрапляння до плей-оф. Найгірші 12 команд завершать виступи у єврокубках (переходи між турнірами не передбачені).

У подальших поєдинках Ліги Європи «Динамо» зіграє: 3 жовтня — з «Хоффенхаймом» (в гостях; 19:45), 24 жовтня — з «Ромою» (в гостях; 19:45), 7 листопада — з «Ференцварошем» (на своєму полі, 22:00), 28 листопада — з «Вікторією» (на своєму полі; 19:45), 12 грудня — з «Реал Сосьєдад» (у гостях; 22:00), 21 січня 2025-го — з «Галатасараєм» (в гостях; 17:30), 30 січня — з РФШ (на своєму полі; 22:00).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Динамо» зіграло внічию з «Рухом» і вперше в сезоні втратило очки в УПЛ.

Фото «ФК «Динамо»

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