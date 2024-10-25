Єдність часів: український співак презентував народну пісню у новому форматі

Все частіше українські співаки звертаються до нашої спадщини та переспівують народні пісні, осучаснюючи їх. Український продюсер і музикант Seve Clain презентував свій новий трек. В ньому він поєднав народні мотиви з сучасними електронними жанрами. За словами артиста, ідея створити «Ой на горі» виникла з бажання передати відчуття єдності минулого і теперішнього.

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«Мені хотілось поєднати нашу культурну спадщину з електронними трендами, щоб показати, що навіть у світі сучасної музики важливо пам’ятати свої корені. Мене надихнули наші Карпати, їхня неповторна атмосфера і сила. Вважаю новий трек енергійним, атмосферним і мелодійним фьюжном. Ця народна пісня давно була в моєму серці. Її мелодія і слова завжди мали сильний емоційний резонанс, особливо в контексті теперішніх подій. Я хотів переосмислити її через призму електронного саунду, додавши елементи хаусу, афро-хаусу і латіно-хаусу, щоб створити динамічний, але водночас мелодійний трек», — сказав музикант.

Музикант додав, що зараз, коли національна свідомість серед молоді зростає, настав ідеальний час для того, щоб підняти українську культуру на новий рівень.

«У нас є багато талановитих музикантів, наша музика здатна завоювати світові майданчики.

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Моя музика має на меті не лише принести задоволення, але й нагадати про наші спільні цінності, об’єднати людей та підтримати дух нації", — сказав на закінчення Seve Clain.

Раніше повідомлялося, що Наталка Карпа разом з популярною блогеркою переспівали народний хіт.

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