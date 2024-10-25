Робіть запаси, поки не подорожачало: ціна на овочі в магазинах б’є рекорди

Як і попереджали у Національному банку України, інфляція приводить до здорожчання популярних серед україниців продуктів в магазинах.

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Про те, скільки наразы коштують найпопулярніші овочі, розповідає портал Minfin.



Картопля

У порівнянні з минулим місяцем картопля у середньому подорожчала з 22,16 грн/кг до 29,23 грн/кг. Молодий коренеплод коштуватиме 37,90 грн/кг, замість 26,20 грн/кг.

Фото "Мінфін"

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Капуста

Ціна на білокачанну капусту підвищилася з 28,22 грн/кг до 32,20 грн/кг. А ось молода коштуватиме дешевше, ніж у вересні — 61,77 грн/кг, замість 67,22 грн/кг.

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Фото "Мінфін"

Огірки та помідори

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Ці овочі подорожчали найбільше. Огірки злетіли у ціні з 66,37 грн/кг до 89,29 грн/кг. Гладкі продаються за 99,90 грн/кг, колючі — 89,90 грн/кг. За короткоплідні доведеться віддати 99,00 грн/кг.

Фото "Мінфін"

Фото "Мінфін"

Фото "Мінфін"

Вартість червоних помідорів підскочила з 73,99 грн/кг до 94,96 грн/кг. Рожеві подорожчали із 77,56 грн/кг до 104,90 грн/кг. А ось «сливка» продається по 89,90 грн/кг.

Фото "Мінфін"

Фото "Мінфін"

Тим часом голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявляв, що за рік найбільше подорожчали овочі борщового набору, а подешевшали гречка та яйця.

Топ — 10 товарів (послуг), які подешевшали (у %): Гречка (-28,1%);

Пшоно (-21,2%);

Яйця (-20,2%);

Свинина (-10,3%);

Цукор (-4,9%);

Сало (-3,6%);

Горілка (-2,6%);

Дизельне пальне (-1,4%);

Олія соняшникова (-1,3%);

Птиця (тушка) (-0,6%). Топ — 10 товарів (послуг) які подорожчали (у %): Капуста (+208,8%);

Картопля (+88,8%);

Морква (+51%);

Буряк (+38,6%);

Масло вершкове (+24,9%);

Газ скраплений (+24,4%);

Жарознижувальні/ знеболювальні (вітчизняні) (+22,8%);

Цибуля (21,2%);

Яблука (+20,4%);

Страхування авто (+20,3%).

«Серед топ-позицій, які подорожчали за останній рік, в основному овочі борщового набору. Тоді як найбільше подешевшали — гречка, просо, яйця. В цілому, із 54 позицій, які моніторить Держстат, 44 зросли у ціні за останній рік», — зазначив він та додав, що на ціни впливали різні чинники, насамперед, зростання витрат на енергоспоживання та оплату праці. Також мають свій вплив, особливо це стосується сільгосппродукции, врожай, потужності для зберігання, якість посівного матеріалу, можливості для експорту.

«За даними Державної служби статистики, у вересні споживчі ціни зросли на 8,6% (рік-до-року). Інфляція прискорюється», — додав Гетманцев.

Нагадаємо, що наступного року на українців очікує суттєве подорожчення тютюнових виробів. Пачка цигарок може подорожчати до 120−130 гривень. Також експерти прогнозують ледь не щомісячне подорожчення хлібо-булочних виробів.

Фото Pixabay

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