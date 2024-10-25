Вчасно «перевзувся»: Лукашенко пригрозив росії війною

Самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко, який за прикладом диктатопрів кім чен ина та володимира путіна може відмовитись літати літаком, заявив, що у «високих колах» росії є ті, хто прагне приєднати його державу. Це, як зазначив диктатор, призведе до війни.

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Свої заяви лукашенко зробив у інтерв'ю російським пропагандистам, пишуть ЗМІ країни-агресорки.

«Бацька» заявив, що його державі та росії слід розвивати співпрацю, а також прокоментував заяви щодо «приєднання до рф».

«Ви — менші, ми — більші, а в нас економіка така-сяка. Ми вам допомагатимемо і далі вступайте до складу росії». Так питання ставити не можна. Це неможливо та неможливо реалізувати. Боюся навіть сказати, що це війна", — заявив лукашенко.

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За його словами, білорусь та росія створюють Союзну державу, що дозволяє сформувати тісніші відносини, ніж навіть в унітарній державі.

«Ми можемо вибудувати такі відносини, які будуть тісніші та міцніші, ніж в унітарній державі. І ніхто ні на кого не ображатиметься», — сказав він. За словами керівника держави, з території якої взимку 2022 року російські війська вторглися в Україну, наразі — «не Середньовіччя, коли захопив територію, податки платиш і добре».

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«Світ змінився, інший світ. Тому дурні завдання ставити перед собою не треба, і завжди треба думати про те, що буде потім», — додав «Бацька».

Раніше лукашенко заявяв, що треба «сісти за стіл переговорів», щоб закінчити війну в Україні, бо «вона нікому не потрібна».

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Фото з Вікіпедії

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