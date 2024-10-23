41.02 / 41.56 44.50 / 45.20
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

За прикладом путіна та Кім Чен Ина: лукашенко може відмовитися від літаків

19:44 23 жовтня 2024
Олександр Лукашенко

До компанії диктаторів росії путіна та Північної Кореї Кім Чен Ина, які пересуваються на бронепоїздах, може приєднатися і лукашенко. Нещодавно у літака самопроголошеного президента білорусі Boeing 767−300 виникли технічні проблеми у повітрі, через це навіть довелось повертатися з москви до Мінська без самого диктатора. Через запроваджені санкції літак не проходить перевірку та має проблеми із запчастинами. А це може призвести до трощі, переконаний льотчик-інструктор та полковник Збройних сил України у запасі Роман Світан.

«Однією з найскладніших машин є літак. Це десятки тисяч запчастин, які повинні постійно взаємодіяти між собою, вони повинні бути під повним профілактичним контролем. Якщо цього профілактичного контролю немає, то 100% попереду цих бортів катастрофи. Аварія з літаком лукашенка обійшлася без людських жертв, проте літак — страшна річ. Адже якщо щось зламалося, то дуже складно вийти із ситуації», — каже Світан.

На його думку, попереду всі літаки, які потрапили під санкції, мають дуже великі проблеми. Причина — вони не проходять профілактичні огляди, регламентні роботи, заміни вузлів та агрегатів.

«Зараз — квіточки, ягідки будуть попереду, коли літаки почнуть падати. Після десятка бортів, що впали з катастрофами, вони просто перестануть літати. Будуть їздити машинами, поїздами, авіаційне перевезення просто зникне у російсько-білоруській «союзній державі», — резюмує експерт.

РЕКЛАМА

Раніше повідомлялося про авіатрощу, у якій загинули президент Ірану Ібрагім Раїсі і міністр закордонних справ країни.

РЕКЛАМА

104

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Туз пентаклів

Левам — «Помірність», Скорпіонам — «Туз пентаклів», а Близнюкам — «Дев'ятка жезлів»: прогноз від української тарологині на 23 жовтня

квитанція та калькулятор

Газ по 17 гривень, а електроенергія по 11: коли це може бути і до чого тут МВФ

Віра Бєлякова

Голову Миколаївської МСЕК видала квартира: на чому прокололася чиновниця?

карти

Гороскоп на листопад 2024 року: магічний прогноз на колоді Таро Дзеркало долі

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту