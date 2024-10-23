За прикладом путіна та Кім Чен Ина: лукашенко може відмовитися від літаків

До компанії диктаторів росії путіна та Північної Кореї Кім Чен Ина, які пересуваються на бронепоїздах, може приєднатися і лукашенко. Нещодавно у літака самопроголошеного президента білорусі Boeing 767−300 виникли технічні проблеми у повітрі, через це навіть довелось повертатися з москви до Мінська без самого диктатора. Через запроваджені санкції літак не проходить перевірку та має проблеми із запчастинами. А це може призвести до трощі, переконаний льотчик-інструктор та полковник Збройних сил України у запасі Роман Світан.

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«Однією з найскладніших машин є літак. Це десятки тисяч запчастин, які повинні постійно взаємодіяти між собою, вони повинні бути під повним профілактичним контролем. Якщо цього профілактичного контролю немає, то 100% попереду цих бортів катастрофи. Аварія з літаком лукашенка обійшлася без людських жертв, проте літак — страшна річ. Адже якщо щось зламалося, то дуже складно вийти із ситуації», — каже Світан.

На його думку, попереду всі літаки, які потрапили під санкції, мають дуже великі проблеми. Причина — вони не проходять профілактичні огляди, регламентні роботи, заміни вузлів та агрегатів.

«Зараз — квіточки, ягідки будуть попереду, коли літаки почнуть падати. Після десятка бортів, що впали з катастрофами, вони просто перестануть літати. Будуть їздити машинами, поїздами, авіаційне перевезення просто зникне у російсько-білоруській «союзній державі», — резюмує експерт.

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Раніше повідомлялося про авіатрощу, у якій загинули президент Ірану Ібрагім Раїсі і міністр закордонних справ країни.

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