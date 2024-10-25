Тисячі танків, потужні БТР і РСЗВ кращі за HIMARS: що Південна Корея може поставити Україні

Військовий союз між росією та КНДР може спричинити появу в Україні частин північнокорейської армії. Але, з іншого боку, це може простимулювати Південну Корею надати Україні допомогу зброєю та військовою технікою, якої в неї чимало.

ВІДЕО ДНЯ

Про таку можливість розповідають південнокорейські ЗМІ. Зокрема, агентство Yonhap зазначило, що у Південній Кореї розглядають можливість постачання в Україну наступального озброєння, оскільки союз КНДР і рф є кричущим порушенням резолюції РБ ООН.

Південній Кореї, яка понад 70 років сусідить з агресивною КНДР, довелося побудувати потужну військову промисловість для оборони, і їй є що запропонувати Україні. Так, на озброєнні Південної Кореї є танки ще радянського зразка Т-80У та танкові постріли калібру 125-мм, є й деяка кількість БМП-3 та БТР-80. Однак загалом країна давно перейшла на зброю стандартів НАТО.

Наприклад, Південна Корея володіє 2 тисячами зразків К1/K1E1/K1A1/K1A2/К2, що представляють собою модернізований під умови Кореї американський танк M1 Abrams.

РЕКЛАМА

Також у неї є 2500 бронетранспортерів. Серед них N-WAV з 8 ведучими колесами, що забезпечує транспорту високу рухливість, маневреність, стійкість, може він і плавати зі швидкістю 10 км/год.

Але головне, велика вага техніки — 35 тонн, захищає БТР від обстрілу 30-мм гарматою в лоб і кулеметом 14,5 мм — у борт, а також допомагає пережити підрив міни і вибухового пристрою з 10 кг вибухівки, що робить її однією з найзахищеніших у світі. Всередині БТР можна розмістити трьох членів екіпажу та вісім десантників, вихід яких назовні здійснюється через зручну кормову апарель.

РЕКЛАМА

Щодо озброєння, то N-WAV можна оснащувати тим набором зброї, який найкраще підходить для конкретного завдання — це кулемети для скорострільності, 30 мм гармати і станкові гранатомети, якщо потрібно більше вогневої потужності.

Окрема розмова — артилерія, яка представлена 2300 самохідними гарматами К9 Thunder і K55/К55А1, за 155-мм калібру вони здатні бити на 35−40 км, що вище за дальність російських 152-мм гаубиць — з їхнім максимумом у 30 км. При цьому є виробництво снарядів до них. Також випускаються 105- і 155-мм буксирувані гаубиці, 120-мм танкові гармати, 30-, 76- і 127-мм корабельні гармати, 60-, 81- і 107-мм міномети стандартів НАТО і багато іншого.

РЕКЛАМА

Але найцікавіше в цій категорії — реактивна система залпового вогню Chunmoo, що поєднала в собі найкращі риси американських реактивних установок залпового вогню HIMARS і MLRS. Так, корейська РСЗВ перебуває на колісній базі вагою 31 тонну, але може пересуватися з високою швидкістю до 80 км/год.

Залежно від завдання Chunmoo може нести до 20 некерованих ракет калібру 131 мм з дальністю до 36 км, або 12 керованих ракет південнокорейського виробництва. Останні перевершують боєприпаси HIMARS за рахунок більшого калібру (239 і 227 мм відповідно) і дальності (80 і 70 км).

Раніше повідомляли про те, що Україна не покладається тільки на зовнішню військову допомогу і організовує випуск зброї у себе. Наприклад, мінометних мін з більш простою і дешевою вибухівкою.

На фото у заголовку озброєння Південної Кореї. Фото wikipedia.org

46

Читайте нас у Facebook