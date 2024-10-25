Це ескалаційний крок росії: Зеленський назвав дату застосування солдат Північної Кореї у війні проти України

Залучення північнокорейських військових росією для участі у війні проти України президент Володимир Зеленський назвав очевидним ескалаційним кроком.

Про це, зокрема йшлося під час зустрічі президента України з військовим керівництвом, на якій головком ЗСУ Олександр Сирський доповідав про ситуацію на фронті. Особлива увага приділялася Покровському, Курахівському та Лиманському напрямкам. «На Донеччині важко, але наші бойові бригади тримають позиції та роблять усе можливе для знищення окупанта. Окремо — Курська операція. Реалізовуємо наші завдання. Буферна зона на російській території убезпечує Україну від російських спроб розширення війни на сході нашої держави та забезпечує відчутні російські втрати», — зазначив Зеленський.

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Говорячи про участь солдатів Кім Чен Ина у бойових діях, президент зазначив, що, за інформацією розвідки, вже 27−28 жовтня перші північнокорейські військові будуть застосовані росією в зонах бойових дій.

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«Це очевидний ескалаційний крок росії, який має значення, на відміну від усієї тієї дезінформації, якої багато звучало в Казані (на саміті країн БРІКС. — Авт.) цими днями. Світ може чітко побачити, чого насправді хоче росія, і це продовження війни. Саме тому потрібна принципова та сильна реакція лідерів світу», — сказав він та додав, що на це міжнародне співтовариство має відповісти «не у вигляді заплющених очей та розгублених коментарів, а відчутного тиску як на москву, так і на Пхеньян».

В ГУР МО України повідомляли, що перші північнокорейські військові вже прибули на територію Курської області рф.

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Фото — скріншот

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