Зелені помідори в олії: новий смак звичної страви

У жовтні, коли господині вже приготували на зиму червоні томати, дійшла черга до зелених помідорів. Рецептів такої заготівлі існує дуже багато, одним з яких поділилася відома блогерка на своєму каналі.



Вона запропонувала приготувати помідори в олії. Блогерка впевнена, що цей рецепт відкриє новий смак звичної страви.

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«Помідори виходять ароматними і пікантними. Це справжня окраса столу», — зазначає вона.

Для приготування знадобляться:

помідори невеликого розміру

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кам'яна сіль

прянощі

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часник

олія

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оцет

Приготування:

Помідори необхідно нарізати кільцями.

Викладати шарами у кошик з чаші мультиварки (або у велике сито), присипаючи сіллю.

В кінці висипати залишки солі, трохи притиснути помідори руками й накрити звичайним поліетиленовим пакетиком.

Залишити за кімнатної температури на 24 години.

Потім перекласти помідори у дволітрову банку або в іншу тару.

Залити яблучним оцтом та водою в рівних пропорціях. Яблучний оцет можна замінити на винний або на звичайний.

Помідори повністю мають бути занурені в цей розчин.

Поставити якийсь грузик, щоб вони не піднімались догори й знов залишити ще на 24 години.

Через 24 години помідори промаринувались й змінили колір.

Тепер їх необхідно ретельно промити прямо в цій каструлі чи банці, зливши розсіл з оцту та води.

Промити потрібно декілька разів.

Необхідно, щоб помідори добре стекли. Коли помідори стекли, їх просушити.

Підготувати прянощі — потрібна м'ята, часник, гострий перчик чилі, сушений орегано. Прянощі перемішати.

Помідори скласти в стерилізовані банки, пересипаючи їх прянощами.

Залити до верху помідори розпеченою олією. Вона повинна бути дуже гарячою.

Щільно банки закрити кришками.

Їсти таку смакоту можна через два тижні.

Також нагадаємо ще два осінні рецепти — рецепт квашеної капусти з калиною та рецепт капусти від Євгена Клопотенка.

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