Зелені мариновані помідори: їхній особливий пікантний смак принесе насолоду взимку

Для заготівлі томатів на зиму пропонували вам цікаві рецепти консервування помідорів без зелені та спецій, квашених помідорів без цукру, а також солоденьких маринованих томатів. Але часто на грядці залишаються зелені помідори, які вже не встигнуть дозріти. Замість того, щоб втратити їх, можна законсервувати зелені томати й насолоджуватися взимку. Мариновані зелені помідори мають особливий пікантний смак, який відрізняється від звичного смаку червоних помідорів. Вони додають різноманіття та родзинки до зимового раціону. Господиня Лілія Мацько з кулінарної групи «Рецепти коліжанок» у фейсбуці опублікувала рецепт, за яким консервує зелені помідори вже декілька років.

ВІДЕО ДНЯ

«Рецепт перевірений часом, і тепер хочу поділитися ним з вами», — пропонує господиня.

Інгредієнти:

2 кг зелених помідорів

РЕКЛАМА

5 шт. болгарського перцю (краще різноколірний)

2 головки часнику

РЕКЛАМА

6 великих цибулин

пучок кропу та петрушки

РЕКЛАМА

перець гіркий горошком

по 1 столовій ложці олії на кожну півлітрову баночку

Для маринаду на 1 літр води:

3 столові ложки цукру

1 столова ложка солі

70 мл оцту

Процес приготування

1. Помідори нарізуємо на 2 або 4 частини, залежно від розміру. Цибулю — півкільцями. Перець — соломкою. Часник — тонкими слайсами. Зелень дрібно січемо.

2. Усі нарізані овочі складіть у велику миску та добре перемішайте. Банки ретельно вимийте. На дно кожної банки покладіть кілька горошин перцю, після чого щільно, але не надто втрамбовуючи, заповніть їх овочевою сумішшю, залишаючи трохи місця зверху. Додайте по 1 столовій ложці олії у кожну півлітрову баночку.

3. Приготування маринаду: змішайте всі інгредієнти для маринаду у каструлі. Доведіть до кипіння. На зазначену вище кількість овочів зазвичай готують маринад на 2 літри води.

4. Гарячий маринад розлийте у підготовлені банки, заливаючи овочі. Банки накрийте кришками та стерилізуйте протягом 15 хвилин (для півлітрових банок).

5. Закрийте банки кришками, переверніть догори дном та загорніть у плед для поступового охолодження.

Цей рецепт дозволяє отримати 11 баночок по 0,5 літра чудових маринованих помідорів, які стануть відмінним доповненням до вашого столу. Смачного!

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як приготувати часник, маринований з оцтом і гірчицею.

41

Читайте нас у Facebook