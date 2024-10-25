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Квашена капуста за рецептом Євгена Клопотенка: «ферментація» частини нашого життя

10:40 25 жовтня 2024
Квашена капуста

Коли на дворі холоднішає, а вітамінів на столі меншає з огляду на завершення сезону, надзвичайно важливим джерелом корисних речовин може стати капуста, яка смакує як маринованою, так і квашеною. Квасити можна не лише білокочанну, а й червонокаочоанну капусту.

Відомий кулінар Євген Клопотенко запропонував свій рецепт, додавши, що наші пращури хоч і не знали такого слова, як «пробіотики», але точно знали, як заквасити смачнющу хрумку капусту. «Ферментація — це нормальна така частина української культури. Особливо коли пора робити запаси на зиму. Тобто десь от зараз», — пише він на своїй сторінці у соцмережах.

Інгредієнти:

  • Велика капустина — 2,5 кг;
  • Морква — 1 штука;
  • Сіль — 2 столові ложки.

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Приготування:

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  • Капусту тонко нашинкувати та змішати з натертою морквою, додати сіль.
  • Перемішати все руками, але не жмакати, аби капуста була хрумкою.
  • Щільно набити капусту з морквою у трилітровий слоїк та залишити ферментуватися у теплому місці.

«За день-два капуста пустить сік, тому варто під банку поставити глибоку миску чи тарілку. Три дні очікування — і хрумка ферментована капуста готова», — додав Євген Клопотенко.

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Фото — скріншот

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