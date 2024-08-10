Помідори з медом на зиму: виходять дуже смачні, цікаві, готуються без оцту

Кожна господиня має свої перевірені рецепти маринованих помідорів. Але не всі знають, що томати класно смакують з медом.

Такий незвичайний рецепт пропонують на сайті з домогосподарства.

ВІДЕО ДНЯ

Для цього рецепту найкраще підійдуть маленькі помідори, типу черрі.

Інгредієнти:

РЕКЛАМА

Помідори маленького розміру — 4 кг;

Гарний пучок базиліка;

Цибуля — 10 шт.;

На кожну банку по 1-й ч.л. гірчиці в зернах;

Для розсолу на 1л води:

Мед — 1 ст.л. з гіркою;

Цукор — 1 ст.л.;

Сіль — 1 ст.л.;

Кислота лимонна — 1 ч.л.

РЕКЛАМА

Приготування:

Помідори помити та до половини заповнити ними стерильні банки.

РЕКЛАМА

Між помідорами розкласти половинки почищеної цибулі та листя свіжого базиліку.

Наповнити банки окропом, накрити кришками та дати постояти 20 хвилин.

Приготувати розсіл. В 4 літри киплячої води додати всі інгредієнти зі списку, перемішати.

З помідорів злити воду, додати в кожну банку трохи гірчиці й залити розсолом.

Закрутити кришками й накрити ковдрою.

Зберігати медові помідори у прохолодному місці.



«ФАКТИ» публікували декілька рецептів маринованих помідорів, зокрема рецепт томатів з бадиллям моркви.

74

Читайте нас у Facebook