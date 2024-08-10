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Помідори з медом на зиму: виходять дуже смачні, цікаві, готуються без оцту

18:18 10 серпня 2024
помідори

Кожна господиня має свої перевірені рецепти маринованих помідорів. Але не всі знають, що томати класно смакують з медом.

Такий незвичайний рецепт пропонують на сайті з домогосподарства.

Для цього рецепту найкраще підійдуть маленькі помідори, типу черрі.

Інгредієнти:

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Помідори маленького розміру — 4 кг;
Гарний пучок базиліка;
Цибуля — 10 шт.;
На кожну банку по 1-й ч.л. гірчиці в зернах;

Для розсолу на 1л води:
Мед — 1 ст.л. з гіркою;
Цукор — 1 ст.л.;
Сіль — 1 ст.л.;
Кислота лимонна — 1 ч.л.

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Приготування:

Помідори помити та до половини заповнити ними стерильні банки.

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Між помідорами розкласти половинки почищеної цибулі та листя свіжого базиліку.

Наповнити банки окропом, накрити кришками та дати постояти 20 хвилин.

Приготувати розсіл. В 4 літри киплячої води додати всі інгредієнти зі списку, перемішати.

З помідорів злити воду, додати в кожну банку трохи гірчиці й залити розсолом.

Закрутити кришками й накрити ковдрою.

Зберігати медові помідори у прохолодному місці.

«ФАКТИ» публікували декілька рецептів маринованих помідорів, зокрема рецепт томатів з бадиллям моркви.

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