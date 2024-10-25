Забризкали з балончика і побили: омбудсмен перевірить законність дій співробітників ТЦК

В Офісі українського омбудсмена відреагували на скандал з представниками ТЦК, які зі спецзасобами затримали блогера у Харкові.

Про це омбудсмен Дмитро Лубінець написав у Telegram.

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Він зазначив, що надійшла інформація про те, що працівники ТЦК застосували спецзасоби до громадянина.

«У Харкові, ймовірно, працівники ТЦК та СП при перевірці військово-облікових документів застосували спецзасоби до чоловіка, який зазначає, що він помилково був визнаний померлим і в судовому порядку спростовує це», — написав Лубінець.

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Для з'ясування обставин ситуації, яку поширили у засобах масової інформації, представник омбудсмена опрацює відповідне питання та направить лист до Харківського ОТЦК та СП для подальшої оцінки.

«Завдання оборони держави є першочерговим! Однак мобілізація має відбуватися в межах закону. Тому очікую на неупереджену перевірку відповідними органами оприлюдненої інформації у ЗМІ, а у разі її підтвердження — притягнення винних до відповідальності», — додав омбудсмен.

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Зазначимо, що в Харкові стався конфлікт між представниками територіального центру комплектування (ТЦК) та молодим чоловіком. Як розповідають місцеві Telegram-канали, конфлікт виник у присутності правоохоронців.

Чоловіка, якого зупинили для перевірки документів, суд нібито раніше помилково визнав загиблим після того, як він займався евакуацією людей у 2022-му році. Наразі ж він намагається оскаржити це рішення.

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Попри це, військові на блокпосту заявили, що він повинен був з’явитися до ТЦК, через що конфлікт загострився.

На відео видно, як чоловіка, який сидів у машині, облили газовим балончиком, а згодом його можна побачити з розбитою бровою.

В іншому відео співробітники ТЦК просять його вийти з автомобіля, однак він відмовився, мотивуючи це тим, що військові не показали свої документи.

Своєю чергою, Харківський облТЦК стверджує, що чоловік, якого військкоми заливали сльозогінним газом в його автомобілі, перед цим скоїв наїзд на співробітників ТЦК й травмував їх.

«Громадянин, який перебував за кермом, зухвало відмовився виконати законні вимоги надати свої військово-облікові документи для перевірки. Потім цей громадянин розпочав небезпечно маневрувати на автомобілі, пошкодив декілька автомашин групи оповіщення та здійснив наїзд на людей, травмувавши трьох військовослужбовців», — йдеться у повідомленні ТЦК.

Раніше ми розповідали про працівників Голосіївського РТЦК Києва, які допомогли ухилитись від мобілізації більш як тисячі військовозобов'язаним.

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