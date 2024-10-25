Дружина Кріштіану Роналду потрапила під крапельницю: що трапилося з Джорджиною Родрігес (фото)

Дружина нападника «Аль-Насра» та збірної Португалії Кріштіану Роналду Джорджина Родрігес, у якої помер новонароджений син, повідомила, що останні чотири дні провела у лікарні.

ВІДЕО ДНЯ

Кохану легенду футболу було госпіталізовано до саудівсько-німецької лікарні у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді через пневмонію, і вона вже повернулася додому.

«Нарешті вдома! - написала Джорджина Родрігес у Instagram, виклавши фото з крапельницею в руці, букетом квітів та листівкою з побажанням одужання. — Я провела чотири дні у лікарні з пневмонією, зараз мені краще, але я все ще одужую вдома зі своєю родиною. Я маю сказати красно дякую всьому персоналу, лікарям, медсестрам і всім у лікарні. Вони так добре дбали про мене, і я дуже вдячна за це. Дякую всім за таке чудове перебування».

РЕКЛАМА

Повідомляється, що проблема зі здоров'ям у Джорджини виникла невдовзі після того, як її та футбольну суперзірку помітили, коли вони грілися на сонці на розкішному відпочинку в Сен-Тропі, що викликало чутки про таємне весілля.

Нагадаємо, що 39-річний Кріштіану та 30-річна Джорджина виховують двох біологічних дітей та трьох дітей португальського футболіста від сурогатних матерів.

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що маленьку дочку Кріштіану Роналду терміново прооперували в Ер-Ріяді.

Фото Instagram

РЕКЛАМА

25

Читайте нас у Facebook