Відчуйте себе справжнім «чемпіоном»: готуємо улюблену страву Кріштіану Роналду «тріска бакаляу-а-браш»

Через те, що дружина відомого футболіста Кріштіану Роналду раптово опинилася в лікарні, гравець, певно, змушений взяти на себе весь «тягар» по приготуванні їжі для сім'ї.

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Звичайно, у Кріштіану є численні помічники і помічниці, але так як «Тріска бакаляу-а-браш» — його улюблена страва, то можна не сумніватися, що футболіст іноді і сам візьметься за приготування.

Про те, як готується піца, розповідає ресурс Shuba. «Бакаляу-а-браш» — це тріска з картоплею та яйцем — один із найвідоміших рецептів португальської кухні. Рецепт страви дуже простий.

Інгредієнти (4 порції): Цибуля жовта ріпчаста — 2 шт.

Картопля — 200 г

Зубки часнику — 4 шт.

Яйця курячі — 5 шт.

Маслини без кісточки — 50 г

Петрушка, пучок — 20 г

Тріска — 500 г

Олія — 300 мл

Оливкова олія — 50 мл РЕКЛАМА Спосіб приготування: Спочатку вимийте картоплю, почистьте та наріжте її максимально тонкою соломкою. Можна скористатися шатківницею і нарізати спочатку пластина ми, як на чипси, а потім соломкою на дошці. Потім промийте картопляну соломку чистою водою та відкиньте на сито або друшляк, щоб вода стекла, відтак обсушіть картоплю на тканинному рушнику. РЕКЛАМА Далі треба обсмажити картоплю. Для цього опустіть картоплю в киплячу олію (170°C) та потримайте там до 30 секунд або стільки, скільки потрібно до утворення золотаво-коричневої скоринки. Відкиньте смажену картоплю на паперовий рушник, посоліть і поперчіть. Потім почистіть та наріжте тоненькими скибочками цибулю й часник (це можна також зробити за допомогою шатківниці). Далі випатрайте тріску, видаліть голову та кістки. Наріжте рибу невеликими шматками. Потім у каструлю з водою додайте улюблені ароматичні трави, доведіть воду до кипіння. Опустіть туди рибу, закрийте каструлю кришкою, зніміть із вогню та лишіть на 10 хвилин. Відтак вийміть рибу на дошку або тарілку та охолоджуйте 15 хвилин. РЕКЛАМА Потім у каструлю влийте оливкову олію. Покладіть туди нарізану цибулю, лавровий лист, тушкуйте на середньому вогні 2−3 хвилини. Посоліть і поперчіть цибулю, перемішайте. Коли цибуля стане м’якою і в неї з’явиться золотаво-коричнева скоринка, додайте часник і перемішайте. Розбийте в миску яйця. Збийте їх вінчиком. Із охолодженої тріски зніміть шкірку, розберіть рибу на шматочки. Вимийте петрушку та наріжте її дуже дрібно. Коли часник у каструлі стане трохи коричневим, додайте збиті яйця. Зменште вогонь до мінімуму. Добре перемішуйте інгредієнти в каструлі. Додайте рибу та мішайте далі, доки яєчна суміш не почне застигати. Вимкніть вогонь. Додайте картоплю в каструлю з рибою. Добре перемішайте інгредієнти. Посипте нарізаною петрушкою. Смачного!

Раніше «ФАКТИ» писали, як приготувати апетитний рибний суп із Норвегії. Він буде вельми доречним на столі під час холодних осінніх вечорів.

Фото: Вікіпедія

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