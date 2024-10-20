Апетитний рибний суп із Норвегії: чудовий варіант для холодних вечорів
В холодну пору року хочеться з'сти щось гаряченьке. В Норвегії готують суп з рибою і молоком, який називається фіскесуппе (Fiskesuppe). Це кремовий рибний суп, який часто включає різні види риби, такі як тріска, пікша або морський вовк, а також овочі, такі як картопля, морква та цибуля-порей, діляться у спільноті «Рецепти коліжанок».
Інгредієнти:
- 500 г філе риби (тріска, пікша або морський вовк)
- 1 літр рибного бульйону
- 2 картоплини, нарізані кубиками
- 2 морквини, нарізані тонкими смужками
- 1 цибуля-порей, нарізана кільцями
- 2 столові ложки вершкового масла
- 2 столові ложки борошна
- 1 склянка молока
- 1 склянка вершків або сметани
- Сіль і перець на смак
- Лимонний сік (за бажанням)
- Свіжа зелень для прикраси
Приготування:
Розтопіть вершкове масло в великій каструлі на середньому вогні. Додайте цибулю-порей і обсмажте до м'якості. Додайте борошно і перемішайте, щоб утворилася паста. Поступово вливайте рибний бульйон, постійно помішуючи, щоб уникнути грудочок.
Додайте картоплю і моркву, доведіть до кипіння, потім зробіть вогонь меншим і варіть до м'якості овочів.
Влийте молоко і вершки, перемішайте. Додайте нарізану рибу і варіть на повільному вогні, поки риба не буде готова (приблизно 5−7 хвилин). Приправте сіллю, перцем і лимонним соком до свого смаку. Подавайте гарячим, прикрасивши свіжою зеленню.
Цей суп чудово підходить для холодних днів та вечорів і має ніжний, кремовий смак.
Раніше «ФАКТИ» публікували рецепт пасти з соусом горгонзола та волоськими горіхами. Також візьміть на замітку швидкий і легкий рецепт незвичайної закуски — маринованого гарбуза.
Фото з сайту «Рецепти коліжанок»131
Читайте нас у Facebook