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Апетитний рибний суп із Норвегії: чудовий варіант для холодних вечорів

20:03 20 жовтня 2024
рибний суп

В холодну пору року хочеться з'сти щось гаряченьке. В Норвегії готують суп з рибою і молоком, який називається фіскесуппе (Fiskesuppe). Це кремовий рибний суп, який часто включає різні види риби, такі як тріска, пікша або морський вовк, а також овочі, такі як картопля, морква та цибуля-порей, діляться у спільноті «Рецепти коліжанок».

Інгредієнти:

  • 500 г філе риби (тріска, пікша або морський вовк)
  • 1 літр рибного бульйону
  • 2 картоплини, нарізані кубиками
  • 2 морквини, нарізані тонкими смужками
  • 1 цибуля-порей, нарізана кільцями
  • 2 столові ложки вершкового масла
  • 2 столові ложки борошна
  • 1 склянка молока
  • 1 склянка вершків або сметани
  • Сіль і перець на смак
  • Лимонний сік (за бажанням)
  • Свіжа зелень для прикраси

Приготування:

Розтопіть вершкове масло в великій каструлі на середньому вогні. Додайте цибулю-порей і обсмажте до м'якості. Додайте борошно і перемішайте, щоб утворилася паста. Поступово вливайте рибний бульйон, постійно помішуючи, щоб уникнути грудочок.

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Додайте картоплю і моркву, доведіть до кипіння, потім зробіть вогонь меншим і варіть до м'якості овочів.

Влийте молоко і вершки, перемішайте. Додайте нарізану рибу і варіть на повільному вогні, поки риба не буде готова (приблизно 5−7 хвилин). Приправте сіллю, перцем і лимонним соком до свого смаку. Подавайте гарячим, прикрасивши свіжою зеленню.

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Цей суп чудово підходить для холодних днів та вечорів і має ніжний, кремовий смак.

Раніше «ФАКТИ» публікували рецепт пасти з соусом горгонзола та волоськими горіхами. Також візьміть на замітку швидкий і легкий рецепт незвичайної закуски — маринованого гарбуза.

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Фото з сайту «Рецепти коліжанок»

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