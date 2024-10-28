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Доводиться вигадувати: експертка про реакцію путіна на події в Курській області

18:31 28 жовтня 2024
путін

Глава кремля не може пояснити росіянам, чому Збройні Сили України досі перебувають у Курській області, переконана головна редакторка порталу After Еmpire та політична аналітикиня Ольга Курносова.

«Попри цифри та числа, які озвучував путін, який наказував Курську область звільнити до 1 жовтня, потім казали, що її потрібно звільнити до дня його народження, нічого не відбувається, — зазначає вона. - Відповідно, треба щось вигадувати, щоб виправдати те, що путін говорить одне, а відбувається зовсім інше. Ми розуміємо, що все це — лише ознаки того, що путін сьогодні не контролює ситуацію в росії. Доводиться вигадувати… Цифри для того, щоб пояснити російському обивателю, а чому досі все залишається так, чому досі Збройні Сили України контролюють значну частину Курської області, чому путін із цим нічого зробити не може».

На думку Курносової, операція ЗСУ в Курській області — велика проблема для путіна. Він не розуміє, що робити далі.

«Звідси всі стрибки та кривляння», — вважає вона.

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Тим часом у США заявили, що частина північнокорейських підрозділів, які вже знаходяться на території росії, можуть бути розгорнуті в районі Курська.

Фото: знімок екрана

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