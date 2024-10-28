Радник з національної безпеки Джейк Салліван зустрівся зі своїми південнокорейським і японським колегами: радником з національної безпеки Республіки Корея Шин Вон Сіком і радником з національної безпеки Японії Акіба Такео. Вони висловили глибоке занепокоєння розгортанням військ корейської народно-демократичної республіки в росії, які потенційно можуть бути використані на полі бою проти України.

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«Це розгортання є останнім у низці тривожних ознак поглиблення військової співпраці між КНДР та росією, включаючи передачу зброї та балістичних ракет, що є прямим порушенням резолюцій Ради Безпеки ООН, — заявив на прес-конференції радник Білого дому з питань комунікацій у сфері нацбезпеки Джон Кірбі. — Щодо подробиць про північнокорейське розгортання, не буду вдаватися до оцінок розвідки і дискусій на засекреченому рівні, які відбулися між радниками з національної безпеки. Думаю, ви добре знаєте, що південнокорейці так само уважно стежать за цим розвитком подій, як і ми, і вони висловили, як і ми, глибоке занепокоєння з приводу можливості використання північнокорейських військ у боротьбі проти України. Знову ж таки, я не думаю, що це когось здивує, що коли я говорю про обговорення цього питання з нашими союзниками і партнерами, то південнокорейці знаходяться на першому місці в списку союзників і партнерів, з якими ми ведемо дискусії. Тож це абсолютно точно обговорювалося на сьогоднішній зустрічі з трьома радниками з національної безпеки. Але що стосується точних деталей того, що було обговорено між нами, я залишу без коментарів».

Цілком можливо, що з Північної Кореї зараз перебуває понад 3000 військовослужбовців, які були відправлені до росії для екіпіровки і навчання, додав Кірбі.

«Днями я сказав, що це близько 3000. Ми вважаємо, що це можливо, і ми вивчаємо повідомлення, що ця цифра може бути більшою. Наразі я не можу дати вам конкретну оцінку, але, як ми говорили днями, цілком можливо, що ця кількість може змінитися, і ми уважно вивчаємо повідомлення про те, що це, власне, і відбувається. Щодо того, куди вони будуть направлені і для чого вони будуть розгорнуті, якщо вони будуть розгорнуті, я не маю точних оцінок розвідки, з якими я міг би сьогодні говорити про це. Ми все ще, знову ж таки, уважно стежимо за тим, що відбувається. Проте ми вважаємо, що, безумовно, це можливо, і я б навіть сказав, що навіть ймовірно, що принаймні деякі з цих північнокорейських військ можуть бути розгорнуті в районі Курська. Але в якій якості, з якою метою, це все ще залишається незрозумілим. Отже, це буде ситуація, що розвивається», — сказав чиновник.

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Раніше «ФАКТИ» писали, що президент Південної Кореї припустив можливість надання Україні зброї, а також про те, яке саме це може бути озброєння.

Фото Getty Images

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