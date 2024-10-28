Цe може прискорити старіння мозку: 95% людей так і не розуміють наслідків

Кожен з нас хотів би уникнути такої серйозної недуги, як хвороба Альцгеймера (різновид деменції). Виявляється, діяльність, якою займається більшість із нас, може сприяти її розвитку. Ця діяльність також впливає на пам'ять і швидкість мислення, пише видання Poradnik Zdrowie.

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Згідно з дослідженнями, проведеними в США, постійна прокрутка новин, роликів або повідомлень в гаджетах надмірно стимулює наш мозок. Це перетворює нашу голову на своєрідну машину, якій ми надаємо нескінченний контент. Інформацію необхідно обробляти, що, на жаль, несе велике навантаження на нашу нервову систему. Це може бути джерелом втоми, адже мозок повинен бути постійно напоготові, а ми не даємо йому відпочити.

Національний фонд сну США виявив, що 95 відсотків людей користуються тим чи іншим електронним пристроєм за годину до сну. Однак це стосується не тільки американців. Багато людей у ​​всьому світі проводять вечори саме так.

Деякі експерти використовують термін «цифрова деменція», який описує когнітивні зміни, пов’язані з надмірним використанням технологій. Так, велике дослідження 2023 року проаналізувало зв’язок між сидячим способом життя з надмірним використанням технологій і ризиком деменції. Тоді протестували 462 тисячі учасників. Результати показали, що проведення понад 4 годин на день перед екраном було пов’язане з підвищеним ризиком судинної деменції, хвороби Альцгеймера та загальної деменції.

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Як і деменція, цифрова деменція може спричинити зміни у спілкуванні, міркуваннях, концентрації тощо. Відповідно до дослідження 2021 року, опублікованого в Journal of Integrative Neuroscience, люди, які проводять понад 2 години на день з гаджетами, мають менший об’єм сірої речовини в мозку.

Раніше експерти з'ясували, що неправильне положення під час сну скорочує життя, і порадили, яку позу обирати.

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