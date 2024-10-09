Продався путіну і Сі Цзіньпіну: в Європарламенті зірвали виступ Орбана

У Європарламенті 8 жовтня під час пресконференції прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який погрожує відправляти мігрантів до Брюсселя, стався інцидент.

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Опозиційний політик Мартон Гєкіцкі, член партії «Демократична коаліція», перервав виступ Віктора Орбана, коли той говорив про свою позицію щодо імміграції.

Як повідомляє АР, Гєкіцкі вибіг до трибуни й кинув у бік прем'єра листівки, що нагадували купюри, одночасно вигукуючи звинувачення: «За скільки ви продали країну? Він продався путіну, він продався Сі Цзіньпіну».

Чоловіка швидко зупинила охорона та вивела із зали.

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Ференц Дюрчан, колишній прем'єр Угорщини та лідер «Демократичної коаліції», підтримав дії Гєкіцкі, заявив HU у соцмережах: «Ми завжди будемо говорити про зрадницький уряд в Угорщині».

Також того дня Орбан заявив, що відкоркує «кілька пляшок шампанського», якщо Дональд Трамп виграє президентські вибори в США й повернеться до Білого дому, пише The Guardian

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«Ми відкриємо кілька пляшок шампанського, якщо Трамп повернеться», — сказав Орбан.

На його думку, Трамп, якщо його оберуть президентом, не чекатиме своєї інавгурації, а діятиме негайно, щоб «встановити мир» між Україною та росією.

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Додамо, що кандидат в президенти США весь час це повторює, хоча жодного разу не деталізував свій план досягнення миру.

Розмовляючи з журналістами у Брюсселі, Орбан не розкаявся у своїх так званих миротворчих місіях влітку, які включали візити до Києва, москви, Пекіна та резиденції Трампа.

За його словами, підхід ЄС до України є «дурним», оскільки війну не можна виграти на полі бою, тому повинні відбутися переговори.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що польський дипломат назвав політику Віктора Орбана антиєвропейською і антиукраїнською та запропонував прем’єру Угорщини створити союз путіним.

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