Ліпити не треба: найсмачніші та найшвидші пиріжки з м'ясом

Коли хочеться домашнього затишку та ситної вечері, а часу на приготування зовсім немає, можна приготувати піцу нашвидкуруч, а можна згадати рецепт швидких і неймовірно смачних пиріжків з м'ясом.

ВІДЕО ДНЯ

Фудблогер Олена Єрмоленко запевняє, що на приготування пиріжків з м'ясом потрібно не більше 30 хвилин, якщо заздалегідь відварити куряче м'ясо. Їхній секрет? Мінімальні зусилля та жодного ліплення.

Що потрібно для тіста:

Борошно — 400 г

Кефір — 150 г

Сметана — 50 г

Жовтки-2 шт

Рослинна олія — 50 г

Цукор — 1 год.

Сіль-1 ч. л

Сода — на кінчику ножа

Начинка :

РЕКЛАМА

Відварене куряче м'ясо — 500−600 г

Цибуля — 1 шт

Олія вершкове — 20 г

Сіль та перець за смаком

Трохи бульйону — для соковитості начинки.

Приготування

Замісіть тісто звичним для вас способом. Або скористайтеся порадою: з'єднайте всі рідкі інгредієнти (крім рослинної олії, яка буде потрібна для формування пиріжків) і ретельно перемішайте. У рідину поступово введіть борошно, сіль, цукор та соду. Добре місіть тісто, воно має бути еластичним.

РЕКЛАМА

Для приготування начинки відварене м'ясо перекрутіть на м'ясорубці. Цибулю обсмажте до золотистого кольору на вершковому маслі. З'єднайте і приправте за смаком сіллю та перцем. Для більш ніжної консистенції фаршу додайте бульйон.

Тонко розкатайте тісто. Змастіть його олією, на край викладіть начинку і закрутіть у рулет. Ребром руки поділіть рулет на пиріжки. Підсмажте на середньому вогні до готовності. Дайте відпочити 30 хвилин.

РЕКЛАМА

А любителям солодкого варто звернути увагу на новий рецепт міні-круасанів, які стануть чудовим доповненням до кави чи чаю.

28

Читайте нас у Facebook