Пікантні мінікруасани: нескладний рецепт смаколика до філіжанки кави

Пікантні мінікруасани — це смаколик, ідеальний для того, щоб подати на вечірці або просто побалувати себе. Ці круасани м’які та ароматні, ідеальні для будь-якого випадку, пише retete.md.

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Складники:

борошно — 400 г (+ 20 г для посипання)

дріжджі сухі (швидкі) — 1,5 чайної ложки

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молоко — 50 мл

рослинна олія — 55 мл (5 мл для змазування сковороди)

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натуральний йогурт — 180 мл

яйця — 2 шт. (одне для змащування)

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сіль — 0,5 столової ложки

цукор — 1 чайна ложка

вершкове масло — 40 г (для змазування тіста)

твердий сир (наприклад, чедер) — 200 г (для посипання)

Спосіб приготування

Якщо використовуєте хлібопічку, змішайте тепле молоко та дріжджі, дайте їм постояти 5 хвилин. Додайте просіяне борошно, сіль, цукор, олію, йогурт і яйце. Активуйте програму замісу. Коли тісто збільшиться в об’ємі вдвічі, викладіть його на присипану борошном поверхню та акуратно вимісіть. Розділіть тісто на 3 рівні частини та сформуйте кульки, дайте їм «відпочити» 10−15 хвилин, накривши фольгою.

Кожну кульку розкачайте в диск діаметром 30−35 см. Кожен диск слід змастити розтопленим маслом і посипати тертим сиром. Покладіть зверху інший диск і повторіть процес. Розріжте кожен диск на 6 сегментів.

З кожного сектора сформуйте круасани та викладіть їх на змащене маслом деко. Дайте їм вирости у 1,5−2 рази. Змастіть круасани збитим яйцем і посипте сиром, що залишився. Випікати в розігрітій до 180 градусів духовці до золотистого кольору.

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