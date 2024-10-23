Пікантні мінікруасани: нескладний рецепт смаколика до філіжанки кави
Пікантні мінікруасани — це смаколик, ідеальний для того, щоб подати на вечірці або просто побалувати себе. Ці круасани м’які та ароматні, ідеальні для будь-якого випадку, пише retete.md.
Складники:
борошно — 400 г (+ 20 г для посипання)
дріжджі сухі (швидкі) — 1,5 чайної ложки
молоко — 50 мл
рослинна олія — 55 мл (5 мл для змазування сковороди)
натуральний йогурт — 180 мл
яйця — 2 шт. (одне для змащування)
сіль — 0,5 столової ложки
цукор — 1 чайна ложка
вершкове масло — 40 г (для змазування тіста)
твердий сир (наприклад, чедер) — 200 г (для посипання)
Спосіб приготування
Якщо використовуєте хлібопічку, змішайте тепле молоко та дріжджі, дайте їм постояти 5 хвилин. Додайте просіяне борошно, сіль, цукор, олію, йогурт і яйце. Активуйте програму замісу. Коли тісто збільшиться в об’ємі вдвічі, викладіть його на присипану борошном поверхню та акуратно вимісіть. Розділіть тісто на 3 рівні частини та сформуйте кульки, дайте їм «відпочити» 10−15 хвилин, накривши фольгою.
Кожну кульку розкачайте в диск діаметром 30−35 см. Кожен диск слід змастити розтопленим маслом і посипати тертим сиром. Покладіть зверху інший диск і повторіть процес. Розріжте кожен диск на 6 сегментів.
З кожного сектора сформуйте круасани та викладіть їх на змащене маслом деко. Дайте їм вирости у 1,5−2 рази. Змастіть круасани збитим яйцем і посипте сиром, що залишився. Випікати в розігрітій до 180 градусів духовці до золотистого кольору.
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