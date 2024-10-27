Піца без тіста на сковороді від блогерки-красуні Alina FooDee: ідеальний рецепт нашвидкуруч
В той час як відомий телекухар Євген Клопотенко запропонував своїм шанувальникам рецепт смачної хрумкої квашеної капусти за традиційним рецептом, його колега по кулінарному цеху Alina FooDee, певно, пам'ятала про перехід у неділю на зимовий час і поділилась описом страви, на приготування якої не знадобиться багато часу.
«Якщо ви хочете зробити піцу швидко та просто, то це чудовий варіант», — звернулась вона до глядачів.
За основу смачної піци без тіста можна взяти будь-який хліб чи багет, навіть вчорашній, зазначила Аліна.
Інгредієнти:
Хліб — щоб повністю покрити дно сковороди
Яйце — 3 шт.
Молоко — 120 г
Сіль — щіпка
Ковбаса
Помідори — 3 шт
Оливки
Сир — 80 г
Базилік
Приготування:
Обсмажити хліб на олії до рум'яності.
Залити його яєчно-молочною сумішшю.
Викласти начинку.
Зробити невеликий нагрів, щоб низ не пригорів.
Накрити кришкою та готувати на маленькому вогні 5−7 хвилин, поки сир розплавиться.
«Це теж класний рецепт на сніданок, перекус чи вечерю», — впевнена Аліна.
Крім піци Аліни, своїх рідних можна почастувати і піцою, яку із задоволенням готує видатний футболіст сучасності Кріштіану Роналду.75
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