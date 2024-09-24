«Життя надто коротке»: Полтавська зізналася, що не боїться розлучення з Остапчуком

Дружина відомого шоумена Володимира Остапчука Катерина Полтавська відповіла на запитання від фоловерів в Instagram. Так, дівчина заговорила про розлучення та сварки з коханим.

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Катерина зізналася, що у неї немає страху щодо розлучення з Остапчуком. Вона зазначила, що життя бентежне, тому гарантій ніхто не дає, а є жінки, які бояться, що чоловіки їх покинуть.

«Жінки теж є ініціаторками розлучень, жінка також може „кинути“ чоловіка. І не завжди розлучення трапляються через погані причини. Люди можуть просто зрозуміти, що переросли одне одного чи мають різні погляди на майбутнє», — написала Катерина Полтавська.

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Третя дружина Остапчука вважає, що у наш час не варто вважати розлучення трагедією. Дівчина поділилася, що раніше хотіла вийти заміж лише один раз і на все життя, проте зараз прагне просто бути щасливою.

«І якщо нам з чоловіком вдасться робити щасливими одне одного все життя, буде супер, але якщо ні, то це не буде кінцем для мене. Життя занадто коротке, щоб поставити крапку на ньому через розлучення», — розповіла дівчина.

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Катерина каже, що їй всього 24 роки, тому навіть якщо вони з Володимиром розлучаться з його ініціативи, то вона ще буде у розквіті сил. Тому дівчина не буде перейматися через втрачене життя.

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Полтавська також поділилася, що у неї з Остапчуком немає серйозних причин для сварок. Зазвичай конфлікти виникають через дрібниці.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно Володимир Остапчук повідомив стать своєї майбутньої дитини, а Катерина Полтавська відповіла на критику з приводу нянь для майбутньої дитини.

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